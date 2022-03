El acusado del asesinato de 18 ancianas se declara inocente ante los medios y asegura "que no irá a la cárcel" por los delitos que se le imputan

Un hombre acusado en Texas de asesinar en dos años a 18 mujeres de la tercera edad, aseguró en una entrevista telefónica para The Dallas Morning News que "no es un asesino". "Estoy 100 % seguro de que no iré a la cárcel", afirmó.

El sospechoso, Billy Chemirmir, fue arrestado en marzo de 2018, después que la Policía investigara un reporte de robo presentado por una mujer de 91 de años. Al momento de su detención, los agentes hallaron evidencia que los condujo hasta la residencia de Lu Thi Harris, de 81 años, quien fue hallada muerta en su alcoba, lo que dio un nuevo giro a las investigaciones.

Según señalan las autoridades, el sospechoso supuestamente sacó ventaja de su trabajo como cuidador geriátrico para acceder a las comunidades de ancianos en los condados de Dallas y Collin, e ingresar en los apartamentos de las ancianas para luego asfixiarlas con una almohada y robarles sus objetos de valor.

"No soy un asesino […] No soy en absoluto lo que dicen que soy. Soy una persona inocente. No me han educado así, me crié en una buena familia y no tuve ningún problema en toda mi vida", sostuvo Chemirmir, de 49 años, al asegurar que miembros de su familia administran otras residencias de ancianos en las que no se han registrado asesinatos. "Si yo fuera un asesino, podría haber matado a todas esas señoras, y allí no han matado a nadie", agregó.

Por su parte, la hija de una de las presuntas víctimas dijo sentirse decepcionada por la actitud que ha mostrado el presunto asesino, quien, asegura, busca acercarse a los medios para influir en la opinión pública, sin mostrar ningún tipo de remordimiento.

De momento, el acusado permanece detenido en el condado de Dallas, a la espera de un nuevo juicio por la muerte de Harris, después que el primero fuera declarado nulo, ya que el jurado no alcanzó unanimidad en el veredicto. La nueva vista se celebrará el 25 de abril.