El Departamento del Tesoro de EE.UU. abre un plazo para 'completar' las importaciones de petróleo, gas natural licuado y carbón de Rusia

El Departamento del Tesoro de EE.UU. abrió hasta el próximo 22 de abril un plazo para completar los acuerdos de importación de petróleo, productos petrolíferos, gas natural licuado (GNL) y carbón de Rusia al país norteamericano, según se establece en una licencia general publicada este martes por el organismo.

El documento señala que las transacciones "que se realizan en la forma habitual y son necesarias para las importaciones a EE.UU. de petróleo crudo, productos derivados del petróleo, combustibles y aceites, y los productos de su destilación, gas natural licuado, carbón y productos del carbón de la Federación de Rusia, de conformidad con los contratos escritos o acuerdos celebrados antes del 8 de marzo de 2022, se permitirán hasta las 00:01 (hora de la costa este de EE.UU.) del 22 de abril de 2022".

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro subrayó que no se prohíbe el comercio de petróleo crudo del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC). "Sistemas de distribución como los de la CPC pueden suministrar diversas fuentes de petróleo crudo, lo que permite comercializar y cargar por separado el crudo que no es de origen ruso", explicó el ente, al detallar que la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden "excluye las importaciones que no son de origen ruso, aun si dichos artículos transitan por la Federación de Rusia o salen de ella".