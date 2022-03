Biden anuncia la liberación por parte de Venezuela de dos estadounidenses encarcelados

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este martes que el Gobierno de Venezuela liberó a dos ciudadanos estadounidenses que se encontraban encarcelados en el país sudamericano.

"Esta noche, dos estadounidenses que fueron detenidos injustamente en Venezuela podrán abrazar a sus familias una vez más", expresó el mandatario en un comunicado. "Estamos trayendo a Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández a casa", agregó.

"Agradezco al enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, y a todo nuestro equipo diplomático por sus incansables esfuerzos para asegurar su liberación y reunir a estas familias", señaló Biden, subrayando que EE.UU. "seguirá luchando" para traer a casa a otros estadounidenses encarcelados en Venezuela y otros países.

Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, exejecutivo de Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EE.UU., fue detenido en Venezuela en noviembre del 2017 tras ser acusado, junto con otros cinco exejecutivos de la empresa, de firmar un acuerdo internacional con dos firmas financieras para "solicitar préstamos por un monto de hasta 4.000 millones de dólares" bajo condiciones "desfavorables" para PDVSA. En noviembre de 2020, fue condenado a ocho años y 10 meses de prisión por peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista, así como por el delito de asociación para delinquir.

Por su parte, el ciudadano cubano estadounidense Jorge Alberto Fernández fue detenido en febrero de 2021 en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, tras ser acusado de terrorismo.

Desde el Gobierno venezolano aún no se han pronunciado oficialmente sobre estas dos liberaciones.

El hecho ocurre tras el encuentro en Caracas entre el presidente Nicolás Maduro y una delegación estadounidense en el que se discutió, entre otros, el tema de "la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos", según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. El mandatario venezolano calificó esa reunión de "respetuosa, cordial" y "muy diplomática" y dijo que ambas partes discutieron "temas de máximo interés de Venezuela y del mundo".

Aunque dicha reunión se produjo en medio de los intentos de Occidente de encontrar nuevos suministros de petróleo para poder abstenerse de las importaciones provenientes de Rusia como respuesta a la operación especial militar de Moscú en Ucrania, las fuentes citadas por The New York Times aseguran que la liberación de los prisioneros no forma parte de ningún acuerdo con Caracas para reiniciar las ventas de petróleo a EE.UU., prohibidas por la Administración de Donald Trump.

Al menos otros ocho ciudadanos estadounidenses siguen encarcelados en Venezuela por cargos que van desde malversación de fondos hasta terrorismo. Entre ellos se encuentra Matthew Heath, un veterano de la Marina arrestado en el 2020 por supuesto espionaje, y Airan Berry y Luke Denman, exmiembros de las Fuerzas Especiales, llevados a prisión ese mismo año bajo acusaciones de complot para derrocar al Gobierno de Maduro.