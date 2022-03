Un senador de EE.UU. pide investigar la fuga de datos de migrantes que envían remesas a México

El senador demócrata de EE.UU. Ron Wyden pidió al Gobierno de su país investigar un programa que las autoridades usaron para rastrear el envío de remesas a México.

Según el político, quien preside el Comité de Finanzas en el Senado, bajo esta medida el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., obtuvo información financiera, así como los nombres y las direcciones de millones de remitentes y destinatarios de remesas hacia y desde México.

El programa data de 2010, cuando la Fiscalía General de Arizona empezó a recabar datos de estas compañías, tras la resolución extrajudicial de un caso sobre lavado de dinero.

De acuerdo con Wyden, en los últimos 12 años las autoridades rastrearon 200 millones de transferencias nacionales e internacionales, sin una orden judicial; que incluían el seguimiento de envíos de más de 500 dólares entre México y EE.UU., a través de diferentes empresas como, por ejemplo, Western Union.

Aunque el programa concluyó en enero pasado, aún no queda claro cuál fue el uso que se le dio a la información obtenida.

Justamente en enero, Wyden solicitó al Gobierno explicar la obtención de esa información proveniente de diferentes empresas, que, según dijo, ha terminado en manos de las policías locales y federales. Asimismo, pidió que este tipo de actividades, que se hicieron sin una orden judicial, estén sujetas a la supervisión del Congreso.

El mexicano Víctor Hernández, analista en seguridad nacional, opina que "la información que hasta este momento se presume que ha recopilado 'Homeland Security' (Seguridad Nacional) podría utilizarse por ejemplo para organizar redadas en locaciones cercanas a las sucursales donde más se hagan envíos, para chantajear a migrantes y a sus familias y un largo etcétera".

Hernández añade que las autoridades, si en efecto se inicia una investigación en el Congreso, tendrán que rendir cuentas en torno a "si proveyó inteligencia accionable en contra de delincuentes" y "justificar el marco legal".

No obstante, el analista advierte que, al ritmo que va este asunto, no le sorprendería que "se convierta en un escándalo del tamaño del de Edward Snowden, que reveló la práctica sistemática de espionaje indiscriminado, no solo contra ciudadanos norteamericanos, sino contra personas de todo el mundo".

¿Y en México?

Las llegada de remesas en México siguen con tendencia al alza, algo que ha destacado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A propósito de las actividades de inteligencia, el mandatario dijo que en México estas sirven para reducir la incidencia delictiva, no para persecución.

"La inteligencia que se tiene es para enfrentar al crimen organizado, básicamente, no a opositores como era antes", comentó López Obrador.

Sin embargo, el mandatario refirió que el bloque conservador sí tiene equipos de informantes, que buscan casos espectaculares para generar inestabilidad política.