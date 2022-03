El candidato de la oposición, Yoon Suk-yeol, gana las elecciones presidenciales en Corea del Sur

Yoon Suk-yeol, exfiscal general de Corea del Sur y principal candidato de la oposición, fue declarado este jueves vencedor de las elecciones presidenciales del país asiático, informa la agencia Yonhap. Con el 98% de los votos escrutados, el político del conservador Partido del Poder Popular obtuvo el 48,59% de los votos frente al 47,79% de Lee Jae-myung, del gobernante Partido Democrático.

Lee, por su parte, reconoció la derrota y felicitó a Yoon mediante un comunicado. "He hecho todo lo posible, pero no he estado a la altura de sus expectativas", dijo. "Toda la responsabilidad recae sobre mí. Le felicito al candidato Yoon Suk-yeol", agregó.

Yoon tomará posesión de su cargo en mayo y cumplirá un único mandato de 5 años como líder de la décima economía mundial, recoge AP.