El Pentágono niega que EE.UU. esté desarrollando armas biológicas o químicas en laboratorios de Ucrania

Estados Unidos no ha participado en el desarrollo de armas biológicas en laboratorios ucranianos, aseguró este miércoles John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU.

"No estamos desarrollando armas biológicas o químicas dentro de Ucrania. Eso no está ocurriendo", declaró el vocero del Pentágono durante una conferencia de prensa. Asimismo, aseguró que "las acusaciones de Rusia son absurdas y ridículas" y las calificó de "un montón de tonterías" y "clásica propaganda rusa", instando a no creer en ellas.

Además, afirmó que en numerosas ocasiones Moscú habría acusado a otras partes de promover alguna acción que él mismo estaba preparando. "No tengo ninguna confirmación de esto, ninguna información de que se planee el uso de tales armas en Ucrania", manifestó.

A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sostuvo que Washington "no desarrolla ni posee" armas químicas y biológicas en ningún lugar, y aseveró que su país "cumple plenamente con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre Armas Químicas y la Convención sobre Armas Biológicas".

Este martes, la subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, dijo que en Ucrania hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Rusia. Al mismo tiempo, refutó las afirmaciones de Moscú de que Kiev haya desarrollado armas biológicas, y calificó esa denuncia de "clásica técnica rusa para culpar a cualquier otro tipo por lo que planean hacer ellos mismos".

El pasado domingo, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, aseveró que en laboratorios ucranianos situados cerca del territorio de Rusia se habían venido desarrollando componentes de armas biológicas. Destacó que poco después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Kiev supuestamente destruyó de forma precipitada las evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de Defensa de EE.UU.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, anunció este martes que China había solicitado que EE.UU. revele detalles sobre los laboratorios biológicos en territorio ucraniano. Señaló que Pekín quiere que, entre otros datos, se haga pública la información sobre los tipos de virus que almacenan y las investigaciones que llevan a cabo esas entidades.

