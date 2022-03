WSJ: EE.UU. no negociará con Rusia sanciones impuestas por la situación en Ucrania para salvar el acuerdo nuclear con Irán

Washington estudiará la posibilidad de crear una 'réplica del Plan de Acción Integral Conjunto', pero sin la participación de Moscú, reveló un alto funcionario estadounidense a The Wall Street Journal.

Washington no negociará con Moscú exenciones a las sanciones, impuestas debido al operativo militar en Ucrania, para salvar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), el acuerdo nuclear con Irán del 2015, y, en cambio, tratará de alcanzar uno alternativo que excluya a Rusia, según informa este domingo The Wall Street Journal, citando a un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

Se indicó que el país norteamericano comenzaría a estudiar alternativas al acuerdo durante la próxima semana si las autoridades rusas no se retractan de las demandas de garantías por escrito, anunciadas previamente por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que eximan a Moscú de las sanciones que podrían restringir su futuro comercio con la República Islámica.

"No veo el margen para ir más allá de lo que está dentro de los límites del JCPOA", afirmó el funcionario estadounidense. "Creo que es bastante seguro decir que no hay espacio para hacer exenciones más allá de eso", señaló, calificando las demandas de Rusia como "el más serio escollo y obstáculo para alcanzar un acuerdo". "Sabremos dentro de una semana si Rusia está dispuesta o no a dar marcha atrás", añadió.

Según señaló la fuente, una de las opciones que tienen Estados Unidos y sus socios podría haber sido un acuerdo temporal que congelara algunas actividades del programa nuclear iraní a cambio de una relajación de las sanciones por parte de Washington. Sin embargo, Teherán siempre ha rechazado la idea de un acuerdo provisional.

Mientras, otra posibilidad podría ser crear lo que el funcionario estadounidense denominó una 'réplica del JCPOA', sin Rusia, lo que podría asignar las funciones de Moscú dentro del acuerdo a otra parte. "Creo que estaríamos abiertos a varias alternativas. Estamos empezando a pensar en cuáles podrían ser", dijo el funcionario. "Nosotros, en este momento, no descartaríamos nada", agregó.

Hasta el momento, se desconoce si Irán estaría dispuesto a negociar un acuerdo alternativo sin Rusia, o si China participaría. A su vez, los funcionarios europeos aseguraron este viernes que estarían abiertos a explorar un acuerdo alternativo con Teherán sin Moscú, según The Wall Street Journal.