La tenista japonesa Naomi Osaka rompe en llanto durante su partido en Indian Wells tras ser insultada por una aficionada

La tenista japonesa Naomi Osaka rompió en llanto durante su partido de este domingo contra la rusa Veronika Kudermetova, tras ser insultada desde las gradas por una aficionada, mientras disputaba la segunda ronda del Masters de Indian Wells, que se celebra en California.

De acuerdo a los reportes, la bicampeona del Abierto de Australia se encontraba abajo en el marcador durante el primer set, cuando desde las gradas se escuchó: "Osaka, apestas", por lo que la nipona pidió a la juez de silla usar el micrófono para dirigirse al público, solicitud que fue negada.

"No escuché lo que dijo la dama porque realmente estoy muy concentrada en mi juego […] Pero después de ese momento, vi que Naomi empezó a llorar", comentó Kudermetova sobre la reacción de su rival al inicio del tercer juego.

"Para ser honesta, ya me han insultado antes y no me había molestado, pero aquí sí […] Vi un video de Venus y Serena (Williams) siendo ofendidas aquí […] No sé por qué, pero se me metió en la cabeza y se repitió muchas veces. Estoy intentando no llorar", comentó Osaka al público tras caer por 6-0 y 6-4, al referirse a los insultos racistas recibidos por las tenistas estadounidenses en el 2001.