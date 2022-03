La Embajada china en EE.UU. responde a las afirmaciones de que Moscú le pidió ayuda militar a Pekín

El portavoz de la Embajada de China en EE.UU., Liu Pengyu, declaró que no tiene información sobre la supuesta solicitud de Rusia a China de ayuda militar.

"Nunca he oído hablar de eso", comentó el 13 de marzo el representante de la misión diplomática china a Reuters. También destacó que la prioridad de Pekín es no permitir que el conflicto en Ucrania se salga de control. "La gran prioridad ahora es evitar que la tensa situación se agrave o incluso se salga de control", subrayó.

Asimismo, calificó la situación actual en Ucrania de "realmente desconcertante".

Previamente el mismo día, varios medios occidentales señalaron, con referencia a funcionarios estadounidenses, que Rusia pidió a China ayuda militar para la operación especial en Ucrania. Así, The New York Times detalla que Moscú solicitó a Pekín "equipo militar y apoyo", así como "ayuda económica adicional". Además, Financial Times publicó que Rusia pidió a China "equipamiento militar y otro tipo de ayuda".

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió la misma jornada, en una entrevista con la CNN, que cualquier movimiento de China u otros países para ayudar a Rusia a evadir las sanciones occidentales impuestas luego del inicio de la operación militar rusa en Ucrania "absolutamente" tendrá consecuencias. "Nos aseguraremos de que ni China ni nadie más pueda compensar a Rusia por estas pérdidas", agregó.

