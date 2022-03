VIDEO: Pianista ruso se encadena a las puertas de un McDonald's en Moscú como protesta por el cierre de la compañía

El pianista ruso Luka Safrónov, hijo del famoso pintor ruso Nikas Safrónov, se esposó a las puertas de un restaurante McDonald's en Moscú el pasado domingo para protestar contra la decisión de la compañía de retirarse del país, debido a la operación militar especial que Rusia lleva a cabo actualmente en Ucrania.

Frente al establecimiento de comida rápida, el pianista criticó a Occidente por aplicar sanciones contra Rusia que, al final, terminan afectando a las "personas comunes y pacíficas" como él.

Лука Сафронов, пианист и сын художника Никаса Сафронова, задержан в Москве. Парень приковал себя наручниками к ресторану быстрого питания McDonald's на Пушкинской. Так Лука выразил протест уходу McDonald's с российского рынка. pic.twitter.com/tSuqxcIWcV — luba voropaeva (@lvoropaeva) March 13, 2022

Safrónov, que es activista de positividad corporal y pesa más de 270 kilogramos, subrayó que no quiere cambiar su estilo de vida. El pianista acusó a EE.UU. de pasar los últimos 30 años buscando involucrar a McDonald's en la vida de los rusos, predicando que las personas deben ser aceptadas por lo que son, sin importar su peso, para arrebatarles todo luego y obligarlas a cambiar sus hábitos.

"¿Por qué los políticos de países hostiles nos obligan a nosotros, las personas comunes, a cambiar a la fuerza nuestra forma de vida?", se preguntó Safrónov. "Hoy me están quitando la comida que he consumido toda mi vida. Me están robando las oportunidades de viajar y conocer el mundo".

Safrónov también defendió los derechos de las mascotas, que ahora tendrán que ingerir otro tipo de alimento, ya que las marcas de comida para mascotas más populares en Rusia son occidentales, y también se retirarán del país.

El pianista fue finalmente detenido por la Policía por realizar una protesta no autorizada.