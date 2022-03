Boric invita al presidente boliviano Luis Arce a retomar relaciones diplomáticas, suspendidas desde 1978

El recientemente investido presidente de Chile, Gabriel Boric, instó este viernes a su par de Bolivia, Luis Arce, a reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países, suspendidas desde 1978, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Según informó el periódico local Biobio, el mandatario chileno sostuvo durante una rueda de prensa con periodistas extranjeros que ambas naciones cuentan con "muchos elementos de integración" en los que pueden "trabajar".

"Creo que es absurdo que dos países vecinos, con una historia común en América Latina, hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura", manifestó Boric desde el Palacio de La Moneda.

Y añadió: "La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada. Me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes".

La Paz cortó relaciones bilaterales con Santiago en marzo de 1978, al fracasar las negociaciones diplomáticas para que Bolivia pudiera recuperar su salida al mar, perdida tras la derrota en la guerra del Pacífico, en 1879. Así, desde hace más de 40 años las relaciones se dan solo a nivel consular, sin embajadas. Además, existe otro conflicto territorial debido al desviamiento unilateral, por parte de Chile, de las aguas del río Silala, que recorre los dos países.

Sobre estas diferencias históricas, el exlíder estudiantil adelantó que no habrá conversaciones. "Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que lo he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes".

Luis Arce participó el pasado viernes en la investidura del nuevo presidente chileno, y luego del acto compartió un mensaje desde sus redes sociales: "Confiamos que las relaciones entre ambos países den un giro importante hacia la integración y el trabajo conjunto en beneficio de nuestros pueblos".

Retornamos a nuestra querida #Bolivia🇧🇴 luego de participar en la investidura del Presidente de #Chile, @gabrielboric. Confiamos que las relaciones entre ambos países den un giro importante hacia la integración y el trabajo conjunto en beneficio de nuestros pueblos. pic.twitter.com/9z5DoUrMe2 — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 12, 2022

Primera visita internacional

En la misma entrevista con medios internacionales, Gabriel Boric anunció que su primera visita internacional como jefe de Estado será a Argentina, para lo cual ya tiene todo acordado con su par en Buenos Aires, Alberto Fernández.

La cita fue programada durante una reunión bilateral entre ambos mandatarios, en el marco de la investidura, celebrada el viernes en Viña del Mar.

"Le he pedido al presidente Fernández que el viaje no solo sea a Buenos Aires, sino que también podamos visitar una provincia del interior", declaró Boric.