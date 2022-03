Global Times: "Queriendo frenar el comercio entre China y Rusia, ¿acaso piensa EE.UU. que es Dios?"

"China no está obligada a prometer no exportar armas a Rusia y Washington no tiene el derecho a exigírselo a China", afirmó el exredactor jefe de Global Times.

En un mensaje grabado y publicado este lunes por Global Times, el periodista, exredactor jefe y el secretario del partido del diario chino, Hu Xijin, expresó que Pekín no tiene la intención de cumplir las exigencias de Washington a costa de sus relaciones con Moscú.

El periodista chino comentó las informaciones difundidas este lunes por varios medios occidentales, entre ellos Financial Times y The New York Times, que afirmaron, citando a funcionarios estadounidenses, que Rusia pidió que China proporcionara asistencia militar a su operativo en Ucrania. Las publicaciones fueron desmentidas por las partes rusa y china, que condenaron la "información falsa" difundida por EE.UU.

De acuerdo con Hu, las "declaraciones no verificables" fueron difundidas por Washington en vísperas de la reunión entre el exministro de Relaciones Exteriores chino y miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, celebrada este lunes en Roma, Italia, "en un intento aparente de presionar a China".

Al mismo tiempo, recordó que, horas antes de la reunión, Sullivan expresó a los medios que Pekín sufrirá consecuencias por cualquier esfuerzo "a gran escala" de brindar a Moscú un método para eludir las sanciones impuestas por Washington.

"Washington no tiene el derecho a exigírselo a China"

"Quiero decir que Washington es demasiado arrogante. Como una gran potencia militar e industrial, a Rusia no le hace falta pedir que China proporcione asistencia militar sustancial para la guerra a escala limitada en Ucrania", subrayó Hu. "Además, China no está obligada a prometer no exportar armas a Rusia y Washington no tiene el derecho a exigírselo a China", agregó.

El exredactor jefe de Global Times señaló que Pekín, socio estratégico de Moscú, "sin duda continuará desarrollando sus relaciones con Rusia". Asimismo, expresó que la parte rusa seguirá exportando su energía, trigo y maíz a China, mientras que el gigante asiático realizará suministros de los productos básicos necesarios para Rusia.

"Queriendo frenar el comercio entre China y Rusia, ¿piensa EE.UU. que es Dios?", se preguntó Hu. "China es una gran potencia que sigue una política exterior independiente y las relaciones entre China y EE.UU. deben ser mutuamente respetuosas. China no buscará aliviar las tensiones con EE.UU. a través del deterioro de las relaciones entre China y Rusia", concluyó.