Un comediante mexicano confiesa entre risas que violó a una joven, el audio se hace viral y ahora piden su cancelación en un festival

Entre risas y como si la historia fuese realmente divertida, el comediante mexicano Roberto Andrade Ceron, conocido como Tío Rober, relató en un programa de podcast cómo una noche abusó sexualmente de una mujer durante una borrachera.

El episodio del podcast de humor 'La hora feliz', en el que además de Tío Rober participa el también comediante Cojo Feliz, enseguida se hizo viral en las redes sociales, donde se ha generado una oleada de indignación.

Los internautas exigen que el comediante no participe en la Carpa Casa Comedy del Festival Iberoamericano de Cultura Musical 2022, también llamado Vive Latino, que tiene previsto celebrarse el próximo 19 de marzo.

"Estábamos echándonos unos mezcales. De repente, nos empezamos a besar y nos fuimos a la cama, nos seguimos besando, nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también ya estaba muy pedo. Entonces, al momento ya de empezar a coger me paro a por un condón, de hecho ella me dice: 'Ponte un condón'. Y cuando regreso ella ya estaba dormida", cuenta.

¿Qué onda, @vivelatino, también ahí van a hacer confesiones de violación este par de miserables? ¿De verdad las personas que asistan a un vive latino se merecen esta porquería? pic.twitter.com/pSkZLDiFSd — Feminasty (@CynthiaHijar) March 14, 2022

"Entonces, de repente fue así de 'guau' ¡Yo ya traía el condón puesto y todo!", comenta entre risas. "Fueron como diez segundos en que mi moralidad empezó a chingarme la cabeza y dije 'a ver, realmente ella me dio permiso, ¿no?'", agrega.

"¡Chuta! Qué complicado", responde su compañero de podcast Cojo Feliz.

Tío Rober continúa: "Sí, lo hice, sí, me la cogí como un minuto y dije 'no, no está chido porque no está reaccionando', y dejé de hacerlo'".

Luego ambos comienzan a reírse. "Pensé: 'de aquí no va a salir una buena película'", bromea el comediante, que termina diciendo: "Cuando se bajó la peda, dije: ¡ah, cabrón!, ¿la violé?".

Los dos comediantes estallan en una nueva carcajada.

"Promover la cultura de la violación"

"Ver a tantos weyes defendiendo al tío Rober solo nos hace ver que la violencia está bien normalizada. El que alguien presione a una mujer a tener relaciones cuando no quiere les parece algo completamente normal", asevera un usuario.

"No es cosa de 'ser políticamente correcto'. Se trata de promover o no la cultura de la violación. De normalizar, o no, la violencia sexual hacia las mujeres (...) Podemos reírnos o hacer bromas de una violación. No pasa nada. Nunca pasa nada", denuncia un internauta.

@vivelatino No es cosa de "Ser políticamente correcto".Se trata de promover o no la cultura de la violación. De normalizar, o no, la violencia sexual hacia las mujeres. Por que... total!! Podemos reírnos o hacer bromas de una violación.No pasa nada. Nunca pasa nada. https://t.co/IISCd9zFx7 — Gabriel Garcia (@FGabrielGarciaM) March 14, 2022

"Hay muchas personas, hombres en su mayoría, que no entienden porqué la denuncia del Tío Rober es un caso de abuso sexual. Y para entenderlo, tenemos que partir de que la coerción sexual es la forma más normalizada y no penalizada para abusar sexualmente de alguien", asegura la cineasta Carolina Valencia.

Otra dice: "Qué tan pinche difícil es entender que cuando la morra se durmió ya no tiene conciencia, el pedo automáticamente ya no era consensuado y aún así el señor llamado Tío Rober decidió penetrarla, eso es una violación. No es muy complicado de entender gente, no mamen".

En medio de la polémica, una mujer, Sofía Díaz, relató en TikTok cómo en 2019, cuando ella tenía 19 años, y Tío Tober, 39, supuestamente abusó de ella.

Hasta el momento, el comediante no ha hecho ninguna declaración pública.