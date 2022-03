Ucrania critica a Israel por su "gesto hostil" contra los refugiados

Andrey Yermak, jefe de gabinete del presidente de Ucrania, declaró que su país responderá "dura y rápidamente" a cualquier gesto hostil, incluida la decisión de Israel de suspender el régimen de no visado y exigir permisos electrónicos a los ciudadanos ucranianos que deseen entrar a dicha nación.

En un post de Facebook publicado este martes, Yermak agradeció a Israel por sus esfuerzos de paz, pero subrayó que la decisión de Tel Aviv de restringir la entrada a los refugiados es "sorprendente".

"Consideramos que la suspensión de los viajes sin visa y la introducción del sistema de permisos electrónicos del Ministerio del Interior para ingresar a Israel es un gesto hostil para los ciudadanos de Ucrania, que debe corregirse de inmediato", escribió el político. "Les recordaré a todos nuestros socios: sus pueblos han mostrado y dicho durante mucho tiempo y claramente lo que deben hacer. Vean y escuchen a sus electores (…) Ellos apoyan a Ucrania, están con nosotros. ¿Y ustedes?".

Yermak agregó que su país reaccionará "con dureza y prontitud" ante cualquier paso que perjudique sus intereses y los de sus ciudadanos.

Los comentarios de Yermak se produjeron poco después que Tel Aviv anunciara que los ucranianos que visiten el país deberán declarar si tienen una invitación de un ciudadano israelí y esperar el permiso para ingresar.

El pasado domingo, la ministra israelí del Interior, Ayelet Shaked, dijo que cualquier ucraniano con amigos o familiares en Israel podrá ingresar como refugiado hasta el final del conflicto, pero solo se admitirá a un número limitado de personas sin vínculos con el país.

Según reporta el Jerusalem Post, los ucranianos judíos califican para emigrar a Israel, en concordancia con la Ley de Retorno, pero no ocurre así con los no judíos, que por tanto no califican para la atención médica universal y otros beneficios en territorio israelí.

Actualmente, los refugiados ucranianos reciben en Israel una visa de turista de tres meses, que no les permite trabajar.