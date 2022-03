Multan con 273 dólares a la redactora que apareció con una pancarta antibélica en un noticiero en vivo del principal canal ruso

Un tribunal del distrito Ostánkinski, de Moscú, multó este martes con 30.000 rublos (cerca de 273 dólares) a Marina Ovsiánnikova, redactora del principal canal ruso de TV, Pervy Kanal, quien acaparó los titulares por irrumpir la noche del lunes en un noticiero en vivo con una pancarta antibélica, manifestándose en contra de las acciones militares de las tropas rusas en Ucrania.

Ovsiánnikova se colocó detrás de la presentadora y desplegó la pancarta con el mensaje "No a la guerra. Paren la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les mienten. Los rusos en contra de la guerra", que fue transmitido en directo por unos segundos. Luego la mujer fue detenida.

La declararon culpable de organizar un acto público no acordado con las autoridades, en lo que se considera un delito administrativo. Sin embargo, formalmente la multa no está relacionada con su protesta en el noticiero, sino con un video que había publicado antes y en el que instó a los rusos a salir a las calles en rechazo al operativo en Ucrania. Al incitar a la protesta, Ovsiánnikova "efectivamente asumió el papel de organizadora de un acto público", razonó la jueza.

La empleada del canal también está siendo investigada en el marco de la nueva ley sobre "difusión pública de información falsa" con respecto al Ejército ruso.

"El interrogatorio duró más de 14 horas. No me permitían contactar con mi familia o amigos cercanos, no me proporcionaron ningún apoyo jurídico", declaró Ovsiánnikova ante la prensa después de la audiencia judicial.