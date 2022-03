Rusia enfrenta este miércoles su primer pago de 117 millones de dólares en eurobonos tras la congelación de sus reservas en moneda extranjera

Desde Moscú señalaron que el país no pretende renunciar a sus obligaciones sobre la deuda soberana.

Este miércoles, Rusia enfrenta un pago de cupones de dos eurobonos emitidos en dólares por un valor total de 117,2 millones de dólares que vence este 16 de marzo.

El pago pendiente de los dos bonos de 73 millones y 44 millones de dólares con vencimiento en 2023 y 2043 es la primera liquidación de la deuda externa tras la congelación parcial de las reservas de oro y divisas del Banco Central ruso que alcanzó unos 300.000 millones de dólares. Si bien el país dispone de los fondos suficientes, para realizar este desembolso Rusia debería retirar la suma necesaria de sus reservas congeladas.

"Al principio, daremos todas las ordenes de pago a nuestros agentes de transacciones de acuerdo con la documentación de las emisiones para realizar el pago en la moneda extranjera. Esto será posible solamente en el caso de la descongelación de las cuentas en moneda extranjera del Banco Central y el Gobierno", explicó este lunes el ministro ruso de Finanzas, Antón Siluánov.

No obstante, señaló que el país no pretende renunciar a sus obligaciones sobre la deuda soberana. Según Siluánov, Rusia está dispuesta a pagar su deuda pública en rublos según el tipo de cambio oficial del Banco Central ruso si no logra realizar el pago en la divisa estipulada en las obligaciones emitidas. Según el ministro, dicha posibilidad se estableció directamente en los documentos de la emisión en el caso de las emisiones de eurobonos emitidos a partir de 2018.

"La congelación de las cuentas en divisas del Gobierno ruso y su Banco Central se puede calificar como un deseo de algunos países extranjeros de provocar un impago artificial que no tiene ningún fundamento económico real", aseveró Siluánov.

Esa misma jornada, el Ministerio de Finanzas de Rusia envió una orden al banco corresponsal para saldar los cupones de los dos eurobonos por un valor total de 117,2 millones de dólares que vencen este miércoles sin especificar la moneda en la que se realizarán los pagos.

No obstante, un pago en rublos podría ser considerado un default en moneda extranjera, dado que los tenedores de los bonos extranjeros podrían acudir a los tribunales para recuperar sus fondos mediante 'swaps' de incumplimiento de crédito (CDS, por sus siglas en inglés). En caso del impago de las obligaciones, el país tendrá un período de gracia de 30 días que vencerá el próximo 15 de abril.