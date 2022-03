Canadá y EE.UU. lanzan unos ejercicios conjuntos en el Ártico en medio de la operación militar rusa en Ucrania

Canadá y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de unos ejercicios militares conjuntos en el Ártico en medio de las crecientes tensiones por la operación militar rusa en Ucrania.

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte informó el martes que llevarán a cabo maniobras de defensa aérea en todo el Ártico canadiense y agregó que el operativo buscará poner a prueba la capacidad de repeler ataques "tanto de aviones como de misiles de crucero" que puedan suponer una amenaza para la región.

El simulacro, conocido como 'Noble Defender', ha sido un evento recurrente en los últimos años, pero esta nueva edición ha adquirido un nuevo significado en el contexto del conflicto armado en territorio ucraniano.

Pese a que el riesgo de una incursión rusa en el Ártico norteamericano es actualmente muy bajo, según afirmó en una conferencia previa a las maniobras el jefe del Estado Mayor de Canadá, el general Wayne Eyre, este no descarta que se pueda producir en los próximos años. "No es inconcebible que nuestra soberanía pueda ser desafiada", declaró, citado por The Guardian.

Sin embargo, Michael Byers, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) especializado en cuestiones relacionadas con el Ártico, sostiene que Rusia tiene pocas razones para mostrarse agresiva en el Extremo Norte del continente americano.

"[Es] el país más grande del mundo y tiene bastantes recursos propios en el Ártico. No hay nada en Canadá que Rusia no tenga", dijo el experto, añadiendo que Moscú es consciente de que cualquier operativo militar en el Ártico canadiense podría desencadenar un conflicto a gran escala con la OTAN.

En cambio, Byers advirtió que Canadá y sus aliados deberían centrarse en el Ártico europeo, donde Rusia tiene una flota de submarinos con capacidad de lanzar misiles nucleares.

"La idea de que debemos preocuparnos por una invasión rusa nosotros me parece engañosa, porque sabemos dónde está la amenaza verdadera", dijo Byers. "Hoy, la amenaza verdadera está en Europa", concluyó.

La Flota del Norte de Rusia

Rusia, por su parte, también está desarrollando sus Fuerzas Armadas en las regiones septentrionales del país. Su Flota del Norte, destinada a garantizar la seguridad en el Ártico, cuenta con submarinos nucleares estratégicos y multifuncionales, buques, aviación marítima y antisubmarina, así como tropas terrestres y de guardacostas.

Durante unos ejercicios celebrados a finales de enero en el extremo noroeste del país, los marines rusos detuvieron con fuego concentrado de artillería la ofensiva de un enemigo potencial. Los entrenamientos fueron llevados a cabo en el marco de una serie de ejercicios que la Armada rusa realizó en distintos mares entre enero y febrero.