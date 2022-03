"Totalmente inaceptable": Indignación en Brasil después de que Bolsonaro recibiese la medalla al "mérito indigenista"

Desde que llegó al poder en enero de 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha destacado por una política anti-indígena. Por eso, que este miércoles el Ministerio de Justicia concediese al ultraderechista la medalla al "mérito indigenista" ha sido considerado por muchos como algo "completamente inaceptable" y "absurdo".

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Unión. La medalla se otorga "en reconocimiento a servicios relevantes de carácter altruista, relacionados con el bienestar, protección y defensa de las comunidades indígenas".

También fueron condecorados con la misma medalla nueve titulares del Ejecutivo, entre ellos, la titular de Agricultura, Tereza Cristina, el de Infraestructura, Tarcísio Gomes, y el de Defensa, Walter Braga Netto.

🔴RIDÍCULO: Mérito indigenista? Bolsonaro e dez ministros ganham medalha do Ministério da Justiça https://t.co/FfZvtRdtoM — Rubens Otoni (@RubensOtoni) March 16, 2022

Entre los anteriores premiados se encuentran el histórico cacique Raoni Metuktire, símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la preservación de la Amazonía, o el primer diputado federal indígena, Mário Juruna.

Desde que asumió la Presidencia, Bolsonaro ha sido fiel a su promesa de campaña y no ha demarcado "ni un centímetro más de tierra para los indígenas", mientras que defiende a ultranza la minería en los territorios protegidos.

Precisamente, el martes, el Instituto Brasileño de Minería (Ibram), que reúne a grandes mineras de Brasil, se posicionó en contra del proyecto de ley 191/2020, defendido a capa y espada por el ultraderechista para facilitar la minería en tierras indígenas.

Bolsonaro ha sido denunciado en varias ocasiones por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) por "genocidio y ecocidio" ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Entre sus declaraciones más recordadas destaca cuando dijo: "Cada vez más, el indio es un ser humano igual que nosotros".

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) anunció que irá a los tribunales contra el presidente Bolsonaro, a quien acusan de un delito de racismo luego de que afirmara en un video pic.twitter.com/mRkU4D5si1 — RT en Español (@ActualidadRT) January 26, 2020

También en 2014, cuando todavía era diputado soltó: "Los indios no hablan nuestro idioma, no tienen dinero, son unos pobres, hay que integrarlos a la sociedad, no criarlos en zoológicos millonarios".

Y en 1988 afirmó: "Es una pena que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la estadounidense, que exterminó a los indios en el pasado y hoy no tiene ese problema en su país".

"Absurdo y cinismo"

La noticia provocó críticas inmediatas. Sonia Guajajara, coordinadora de Apib, aseguró que interpondrá una demanda para anular la medalla. "Es totalmente inaceptable. Estoy muy indignada con ese cinismo", escribió en Twitter.

Guajajara recordó que los pueblos indígenas están "totalmente desprotegidos y sufren constantes ataques en sus territorios, sin que este desgobierno haga nada".

"¿Qué mérito es ese? ¿El de la destrucción del medio ambiente, la utilización de agrotóxicos como arma química o por incentivar la minería y la destrucción en tierras indígenas?", se preguntó el abogado indigenista Eloy Terena.

El diputado Paulo Pimenta comentó: "Cinismo: En abril de 1998, Bolsonaro afirmó en un discurso en la Cámara de los Diputados que los indígenas eran un problema y deberían haber sido diezmados. Ahora el genocida recibe una medalla al mérito indigenista de manos del Ministerio de Justicia. ¿Soy el único que piensa que esto es absurdo?".

CINISMO: Em Abril de 1998, Bolsonaro afirmou em discurso na @camaradeputados que os indígenas eram um problema e deveriam ter sido dizimados. Agora o genocida recebe uma medalha de Mérito Indigenista do MJ. Só eu acho isso um absurdo? pic.twitter.com/mOZcYVbGt3 — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) March 16, 2022

"Los pueblos indígenas siendo diezmados y al genocida se le otorga justo con esta medalla? Además de repugnante, esto es una provocación a estos pueblos, ¿no les parece?", sentenció el profesor Fabiano Barbosa.