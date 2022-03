"Nos moveremos al unísono con nuestros socios": Australia no descarta sancionar a China por apoyar a Rusia

China afrontará consecuencias por parte del Gobierno australiano si manifiesta su apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania, según dio a entender este miércoles el primer ministro de Australia, Scott Morrison.

Al responder si existe la posibilidad de que Australia sancione a China "por su silencio" sobre las acciones de Rusia, Morrison respondió que las autoridades se guiarán por los pasos que den sus aliados en esa materia, como Estados Unidos.

"Nos moveremos al unísono con nuestros socios y aliados en estas cuestiones, y Estados Unidos ha hecho algunas declaraciones muy claras al respecto y nosotros apoyamos esas declaraciones", declaró el primer ministro australiano, agregando que "es importante que todo el mundo se una para poner fin a esta terrible violencia y agresión de Rusia en Ucrania".

"Me preocupa que haya algún apoyo implícito a las reivindicaciones de Rusia en Ucrania por parte de China. No estoy de acuerdo con eso. Australia no está de acuerdo con eso. Nuestros socios y aliados y las democracias liberales de todo el mundo y de Europa y otros lugares de América del Norte no están de acuerdo con eso", continuó Morrison.

El primer ministro sostuvo que "es muy importante que China sea muy transparente sobre cuál es su relación con Rusia […] cuando se trata de lanzarles un salvavidas económico durante esta crisis global".

"Y, potencialmente, ¿qué apoyo, si es que se ha mencionado alguno, se ha discutido para apoyar a Rusia militarmente? Porque eso sería una abominación", concluyó Morrison.