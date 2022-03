Zelenski ante el Bundestag: "Agradezco a aquellos que saben que Ucrania estará en la UE"

En su discurso ante los diputados del Bundestag, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, acusó a Alemania de inacción y reafirmó que Ucrania formará parte de la Unión Europea.

En una comparecencia por videoconferencia, el mandatario ucraniano agradeció a aquellos políticos y empresarios alemanes que apoyan a su país y se abstienen de cualquier tipo de relaciones con Rusia. "Agradezco a las empresas alemanas que han puesto la moral por encima de la economía. [...] Aquellos que saben que Ucrania estará en la Unión Europea", afirmó el presidente ucraniano.

No obstante, denunció que las autoridades alemanas se habían opuesto a la integración de Ucrania en el mundo occidental y no habían adoptado las medidas restrictivas contra Rusia necesarias para evitar la escalada de tensiones en su país. "Me dirijo a ustedes después de numerosas reuniones, declaraciones y solicitudes. Después de las actuaciones, muchas de los cuales llegaron tarde, y las sanciones, que no fueron suficientes para detener la guerra", dijo el presidente ucraniano.

"Cuando les preguntamos qué debe hacer Ucrania para ser miembro de la OTAN, y así tener garantías de seguridad, nos dijeron que la decisión aún no estaba sobre la mesa y no la estaría en un futuro próximo", subrayó Zelenski al señalar que para Occidente solamente se trata de "política". "Cuando les dijimos que Nord Stream 2 era un arma, los preparativos para una gran guerra, escuchamos como respuesta que se trataba de la economía", agregó.

Según Zelenski, la crisis en Ucrania ha desencadenado la creación de un "nuevo muro de Berlín" edificado por Rusia para "dividir Europa", y añadió que las relaciones que mantienen los gobiernos y las empresas occidentales con Moscú son sus "piedras". "Ha vuelto el muro. No el de Berlín, sino uno en Europa que separa la libertad de la esclavitud", recalcó el presidente ucraniano.

Al concluir su discurso, el presidente de Ucrania se dirigió al canciller de Alemania, Olaf Scholz, y le pidió que el Gobierno alemán aumente las ayudas a su país con la finalidad de "destruir" este muro.