El director de un periódico italiano responde a las acusaciones de desinformación sobre una fotografía de Donetsk

Durante el programa televisivo 'Otto e mezzo' emitido este miércoles en el canal La7, Massimo Giannini, director de La Stampa, ha respondido a las acusaciones de desinformación sobre una foto de Donetsk publicada en ese medio de comunicación.



Este miércoles el periódico italiano publicó en su portada la imagen de un ataque del Ejército ucraniano perpetrado dos días antes en Donetsk haciéndola pasar por el resultado de una agresión rusa sobre una ciudad de Ucrania.

Según Giannini, con el uso de la instantánea en la primera plana pretendían demostrar el "claro horror de la guerra", y no culpar a ningún bando en particular. Asimismo, aseguró que el diario no trató de engañar a sus lectores.

"Me duele mucho"

"Lo que más me molesta, y me duele mucho, es que también hay gente aquí en Italia, algunas personas deshonradas de la web, que amplifican esto y lo califican de 'caso de desinformación'. ¿Dónde está la desinformación?", añadió.

Lo cierto es que la edición impresa del miércoles de La Stampa presentaba una foto a página completa en la que se ve una calle llena de cadáveres, con un anciano desesperado tapándose el rostro con las manos en el centro.

"La carnicería", reza el titular principal. Asimismo, en la parte inferior de la foto que figura en la portada se pueden leer dos títulos: "Así se enfrenta Kiev al asalto final" y "Trauma de los niños que huyen de Lviv". Esa información acompañando a la imagen mencionada da a entender que la instantánea fue tomada después de un ataque de las fuerzas rusas, lo cual no es cierto.

Ataque mortal

En realidad, la imagen, tomada por Eduard Kornienko, corresponsal de URA.RU, retrata las consecuencias de un ataque de las fuerzas ucranianas, que este lunes lanzaron un misil táctico Tochka-U contra el centro de la ciudad de Donetsk, que se cobró la vida de una veintena de civiles y dejó decenas de heridos.

Denís Pushilin, líder de la República Popular de Donetsk, precisó que el proyectil utilizado tenía una ovija con munición de racimo, cuyo uso en zonas residenciales está calificado internacionalmente como un crimen de guerra.

Por su parte, María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, afirmó que el caso de La Stampa es una "falsificación ilustrativa". "Este es el mundo en el que nos han obligado a vivir durante los últimos... muchos años, inventado por los medios de comunicación occidentales", aseveró.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!