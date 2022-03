"En Ucrania están ocurriendo muchas más cosas de las que nadie habla": Una periodista relata cómo EE.UU. ayuda a Kiev financiando a neonazis

La periodista de origen sudafricano Lara Logan declaró en una entrevista con el portal America's Voice AM que las noticias sobre el actual conflicto de Ucrania están llenas de "desinformación", mientras que muchos de los acontecimientos que ocurren ahora en Ucrania pasan desapercibidos en los medios

"Realmente, creo que hay mucha desinformación. Nunca hemos visto nada parecido. Quiero decir, he estado cubriendo guerras durante 35 años. Y nunca he visto gente con las uñas pintadas como la bandera ucraniana. ¿No es cierto? Es decir, nos están acorralando en esta caja en la que, o bien tenemos que odiar a [el presidente ruso] Vladímir Putin y creer todo lo malo que se dice de él, y amar a Ucrania, y no hay un punto intermedio", dijo la expresentadora de FOX Nation. "En Ucrania están ocurriendo muchas más cosas de las que nadie habla", añadió durante la entrevista, emitida este martes.

Según explica Logan, el batallón neonazi Azov está financiado por EE.UU. y la OTAN. "Se pueden encontrar fotos de ellos [milicianos de Azov] en Internet sosteniendo la bandera de la OTAN y la esvástica. Y, al mismo tiempo, su propio emblema contiene el sol negro del ocultismo nazi, que era un emblema de las SS nazis. Y también contiene la insignia lateral del rayo de las SS", acentuó.

La periodista indicó que la Casa Blanca quiere crear la sensación de que se trata de una pequeña unidad. "No es cierto. El batallón Azov se ha abierto camino en el este de Ucrania con asesinatos", subrayó Logan, al tiempo que agrega que EE.UU. no quiere admitir eso. "Por eso Crimea votó por la independencia. Por eso Crimea quería estar con Rusia", razonó.

Papel de la CIA

Ahondando en el movimiento nazi en Ucrania, Logan señaló que la CIA, bajo la jefatura de Allen Dulles, "concedió de hecho inmunidad judicial a los nazis de Ucrania en los juicios de Nuremberg". En esta misma línea, recordó que Washington y sus agencias de inteligencia "tienen una larga historia de financiar y armar" a los adeptos de esta ideología radical en Ucrania.

La periodista insistió en que la CIA "patrocinó la revolución de color" en Ucrania que finalmente condujo al golpe de estado de 2014, al tiempo que "seleccionó a líderes" del país. En concreto, Logan evocó "la conversación telefónica filtrada de Victoria Nuland [a la sazón subsecretaria de Estado de EE.UU. para Asuntos Europeos] en la que ella y el embajador de EE.UU. están decidiendo quién puede liderar Ucrania".

Ucrania como centro del lavado de dinero

Por otra parte, Logan tildó de "títere" al presidente ucraniano Vladímir Zelenski que fue "seleccionado" por Washington. "Y, honestamente, con la gran tecnología y con el fraude electoral de estos días, no sabemos cuántos líderes de todo el mundo han sido seleccionados por nosotros y no fueron realmente votados", agregó.

Finalmente, la mujer recordó que Putin llevaba 15 años advirtiendo que no va a tolerar que "los globalistas se apoderen del mundo, construyan instalaciones de armas biológicas, y lo que sea que estén haciendo en Ucrania". También, consideró que Ucrania se convirtió en un centro del lavado de dinero con miles de millones de dólares estadounidenses blanqueados allí. "Y no decimos nada al respecto. Son nuestros impuestos", concluyó.