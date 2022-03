Una compañía británica de transporte de viajeros despide a 800 empleados a través de un video, lo que provoca el descontento de políticos y sindicatos

La compañía británica de transporte de viajeros P&O Ferries despidió este jueves a 800 empleados a través de un video, informan medios locales que obtuvieron acceso a la grabación.

"Su empleo se termina con efecto inmediato", informó el director de la compañía en el video, agregando que "la empresa ha tomado la decisión de que sus embarcaciones, a partir de ahora, serán tripulados principalmente por un proveedor de tripulación externo".

El jefe de P&O Ferries explicó que en los últimos años la compañía "ha tenido problemas financieros". "La empresa no puede seguir funcionando así, por lo que ha tenido que considerar una serie de opciones diferentes para reducir drásticamente los costes", señaló el representante de la firma e indicó que fue una decisión "muy difícil".

El anuncio provocó el descontento no solo de los empleados despedidos, sino también de políticos y sindicatos británicos, reporta The Guardian. En particular, el portavoz del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aseveró que "la forma en la que se informó a estos trabajadores fue completamente inaceptable".

A su vez, el ministro de Transporte británico, Robert Courts, afirmó estar "extremadamente preocupado y francamente enfadado por el trato" a los empleados. "El modo en que han sido tratados hoy es totalmente inaceptable y mis pensamientos están en primer lugar con ellos", expresó.

Asimismo, los juristas se preguntaron si se infringió la legislación laboral, que estipula que todas las empresas que quieren despedir a más de 100 trabajadores deben comunicar a los ministros con 45 días de antelación. Por su parte, el Gobierno señaló que no había sido notificado de los planes de P&O Ferries.