El regulador británico Ofcom retira la licencia de RT para transmitir en la televisión del Reino Unido

"No queda ninguna duda de que la decisión de Ofcom de revocar la licencia de transmisión de RT es política", respondió el canal.

El regulador británico de telecomunicaciones Ofcom ha anunciado este viernes la revocación con efecto inmediato de la licencia de RT para transmitir en la televisión del Reino Unido. La decisión se tomó en medio de 29 investigaciones en curso sobre la imparcialidad de la cobertura de noticias y los acontecimientos en Ucrania por parte de la cadena rusa.

El organismo consideró que el canal "no es adecuado y apropiado" para tener la licencia, ya que "parece imposible que RT cumpla con las debidas normas de imparcialidad" del Código de Radiodifusión británico cuando la cadena "es financiada por el Estado ruso" y opera en el territorio del país, donde la nueva legislación "criminaliza cualquier periodismo independiente que se desvíe de la narrativa de noticias del propio Estado ruso".

En todo caso, las transmisiones televisivas de RT no están disponibles en el Reino Unido debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea, que prohibió a principios de marzo la emisión de noticias del canal en el territorio comunitario, recordó Ofcom.

"No queda ninguna duda de que la decisión de Ofcom de revocar la licencia de transmisión de RT es política", respondió el canal. "En el Reino Unido llevaban años buscando un pretexto formal para cerrar RT, pero trataban de preservar la apariencia de la libertad de expresión. Ahora se han quitado las máscaras", afirmó.

"Los políticos británicos han interferido gravemente en el trabajo de Ofcom"

Acusado de no poder publicar información sobre el conflicto en Ucrania que no esté alineada a la postura oficial del Kremlin, RT acusó de lo mismo a las autoridades británicas, declarando que les prohibieron trabajar en el Reino Unido solo por una razón: "hoy en día en Occidente cualquier punto de vista que difiere del oficial simplemente no tiene derecho a existir".

"Todos estos días los políticos británicos han interferido gravemente en el trabajo del supuestamente 'independiente' regulador Ofcom. Como resultado, tan solo en dos semanas el regulador mediático lanzó más de 20 investigaciones sobre la 'debida imparcialidad' del canal RT. Con todo ello, Ofcom no cuestiona la cobertura unilateral de la situación en Ucrania por los canales británicos", agregó RT.