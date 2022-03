Un importante banquero a RT: "Las personas que imponen sanciones no entienden el carácter ruso"

La economía rusa ahora está más preparada para los desafíos que en 2008 y 2014, declaró Ígor Shuválov, presidente del banco Vnesheconombank (VEB.RF), en una entrevista con RT publicada este viernes.

Shuválov expresó que en 2008 Rusia sobrevivió una crisis que "fortaleció la economía" y en 2014 empezaron a imponerse sanciones que hicieron que "el país se haya vuelto aún más independiente en términos de seguridad alimentaria y tecnológica".

Así, ahora está claro qué medidas hay que tomar para lidiar con los desafíos, señaló Shuválov. "El país debe ser 100 % seguro en tecnología, producción de elementos críticos y alimentos", aseveró.

"Ahora estamos en una fase de adaptación. Pero esta adaptación debe ir acompañada de una toma de conciencia del futuro nuevo modelo de desarrollo", indicó el experto, quien agregó que la sustitución de importaciones es esencial no solo para producir productos de primera necesidad, sino también para tener "capacidad de competir en los mercados externos".

Comentando la actual situación económica, el presidente del Vnesheconombank señaló que Rusia tiene "suficiente dinero". "No tenemos ningún problema para pagar la deuda externa", aseguró.

"Cuanta más presión haya desde el exterior, más unida estará Rusia"

"Las personas que imponen sanciones no entienden el carácter ruso", recalcó Shuválov, agregando que "сuanta más presión haya desde el exterior, más unida estará Rusia". "Lo solucionaremos nosotros mismos en nuestra casa, no necesitamos que nos digan y nos ayuden quitándonos algo que nos pertenece. Esto no conducirá a nada bueno", resaltó.

Según el alto funcionario, Occidente "no recuerda la historia del siglo XX, probablemente tenga la sensación de que triunfará en el siglo XXI", pero no logrará hacerlo. "Nadie ha podido con nosotros nunca", resumió.

Nadie "está echando a los inversores"

Shuválov calificó la suspensión de operaciones en Rusia de varias compañías extranjeras de "una decisión por motivos políticos". "Incluso las propias empresas dicen que se ven obligadas a cerrar debido a la ruptura de las cadenas de suministro o que están bajo la presión de sus gobiernos o de los consumidores de otros países", afirmó, destacando que nadie "está echando a los inversores".

Sin embargo, Rusia necesita "proteger su mercado", así que no se puede "resignarse" a esta situación, según el experto.

Además, el director de VEB.RF descartó los señalamientos de que Rusia planea nacionalizar la propiedad de los inversores. "No hay objetivo quitar la propiedad a los inversores", dijo Shuválov, subrayando que "lo más importante es que la empresa no cierre".