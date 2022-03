El presidente serbio denuncia la política de doble rasero de Occidente con relación a Yugoslavia y Ucrania

El presidente de Serbia, Alexánder Vucic, resaltó este viernes en el programa 'Primer Tema', del canal local Prva TV, la política de doble rasero que marca el discurso de Occidente en lo que se refiere a la antigua Yugoslavia y la actual Ucrania.

"Condenamos la violación de la integridad territorial de Ucrania, esta es la clara posición de Serbia", aseveró Vucic, citado por medios locales.

"¿Pero saben lo que no está claro para la gente de Serbia? ¿Cómo es que ustedes, los de la UE y los de Occidente, que hoy nos están lavando el cerebro, no se acordaban de lo ocurrido en 1999?", preguntó el presidente, destacando que ahora los medios occidentales muestran "cochecitos sin niños" en Ucrania, algo que no hicieron durante el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia de 1999.

Vucic subrayó que muchas personas "están ahora confundidas en cuanto a quién fue una víctima y quién violó el derecho internacional".

Asimismo, el mandatario recordó que Rusia nunca ha impuesto sanciones a Serbia y siempre ha apoyado a Belgrado en ámbitos internacionales, lo que incluye el no reconocimiento de Kosovo.

