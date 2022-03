FOTO: Un incendio quema bidones con líquido inflamable en una nave industrial de Barcelona

Un incendio desatado la tarde de este viernes quemó bidones con líquido inflamable en una nave industrial de disolventes de pintura situada en Montornès del Vallès (Barcelona, España), según un comunicado publicado en la página web de la Generalitat de Catalunya.



Hasta 26 dotaciones de bomberos, así como agentes de los Mossos d'Esquadra (Policía autonómica catalana), de la Policía Local y una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas, acudieron al sitio del incidente, cerca del cual hay una gasolinera, establecimiento que no se vio afectado.

L'incendi de Montornès del Vallès crema un conjunt de 3 naus, i una quarta, en una altra illa de naus, ha quedat afectada per la temperatura. #bomberscat hem aturat la propagació exterior, però encara hi ha flama a l'interior de les instal·lacions. pic.twitter.com/sEAHpj2flg — Bombers (@bomberscat) March 18, 2022

Según el informe, en un primer momento, el fuego solo se encontraba en el patio de una empresa de productos químicos, pero cuando los efectivos llegaron al lugar las llamas ya afectaban a toda la nave, por lo que se realizaron las pertinentes labores de extinción para tratar de evitar su propagación a las naves aledañas.

No obstante, de acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Protecció Civil catalana, el incendio se extendió por completo a otras dos naves y afectó a una cuarta debido a las altas temperaturas. Por ello, se cortó temporalmente el tráfico ferroviario de la zona y la circulación de una calle aledaña.

También se estableció un área de seguridad cerca del incendio para evitar el acceso a las instalaciones. Ls autoridades pidieron a la ciudadanía que vive cerca de la zona afectada que permaneciera en casa y cerrara puertas y ventanas en caso de sentir molestias.

Posteriormente, un poco antes de medianoche, se informó que los bomberos lograron controlar las llamas y se desactivó el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Catalunya / Tarragona (PLASEQCAT, por su acrónimo en catalán), dando por finalizada la situación de riesgo químico.

En el momento del incendio, cuya causa todavía no se ha determinado, no había ningún trabajador dentro de las naves afectadas, por lo que el incidente no dejó heridos. Tampoco fue necesario llevar a cabo ningún tipo de desalojo preventivo.

