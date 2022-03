China: No hay que relacionar el paso del portaviones por el estrecho de Taiwán con el contacto de los líderes de EE.UU. y Pekín

El paso del portaviones chino Shandong por el estrecho de Taiwán el viernes es más probable una maniobra rutinaria y no debe vincularse a la conversación que se realizó entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping unas horas más tarde, según afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Zhao Lijian.

"Estoy seguro de que el portaviones tiene un plan de entrenamiento rutinario. No hay que relacionar esto con la comunicación entre los jefes de Estado de China y EE.UU. Creo que usted podría estar demasiado orientado a sensaciones. Tal vez, lo que es sensible es usted, no el estrecho de Taiwán", respondió el vocero a un corresponsal de Reuters que preguntó si fue una coincidencia el paso de la embarcación por el estrecho "sensible" antes de la conversación entre los mandatarios.