Corea del Sur establecerá canales bancarios provisionales para facilitar el comercio con Rusia

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado este viernes que facilitará los pagos transfronterizos con Rusia para los negocios locales, que se vieron obstaculizados por los retrasos o denegaciones debido a las sanciones financieras impuestas contra Moscú por su operativo militar en Ucrania.

Tras recibir un total de 123 quejas de ese tipo tanto de las empresas, como de los particulares, las autoridades surcoreanas decidieron establecer un sistema de pagos provisional a través de las filiales de los bancos locales en Rusia, como KEB Hana y Woori, que empezará a funcionar a finales de marzo.

De esta forma, se minimiza el contacto con los bancos intermediarios, que tienden a abstenerse de tramitar transacciones relacionadas con Rusia incluso cuando se trata de los bancos que no están sancionados en el extranjero. Ahora al realizar una transacción, la filial rusa de un banco surcoreano hará un depósito en su propia cuenta en la oficina central en Corea del Sur, y luego compensará el pago desde ese depósito, acelerando todo el proceso.

El sistema solo será válido para las transacciones con los bancos no sancionados y para los artículos que tampoco están sujetos a las sanciones, pero no para las transferencias entre particulares no relacionadas con el comercio.

En todo caso, la Comisión de Servicios Financieros advierte de que "hay que tener en cuenta que un mayor endurecimiento de las sanciones puede poner fin también a este arreglo de pagos".

En lo que concierne a los particulares, el organismo prometió facilitar el apoyo financiero a las familias de los expatriados que viven en Corea del Sur y sufren el impacto de las sanciones contra Rusia. Por el momento, los esfuerzos se centran en facilitarles el acceso a los préstamos de emergencia mediante la verificación de los documentos sobre sus ingresos a través de la Embajada.

"Debido a que Rusia ha impuesto sus propias sanciones, las transferencias electrónicas entrantes desde Rusia a Corea del Sur se han restringido, creando complicaciones para que los expatriados envíen dinero a su país", agregó la comisión.