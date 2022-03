"Otra Guerra Fría sería costosa para todos": Turquía llama a Occidente a considerar los intereses de Rusia en una "nueva arquitectura de seguridad"

Occidente debería considerar los intereses de Rusia a la hora de diseñar "una nueva arquitectura de seguridad", opina Ibrahim Kalin, asesor principal y portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan, en una reciente entrevista con The New York Times.

"Aunque rechazamos totalmente la guerra rusa en Ucrania, los argumentos de la parte rusa deben ser escuchados, porque después de esta guerra, tendrá que establecerse una nueva arquitectura de seguridad entre Rusia y el bloque occidental", expresó el vocero presidencial.

Por otra parte, Kalin estima que una repetición de la Guerra Fría sería "mala para todos" y "costosa para todo el sistema político y financiero internacional", por lo que todas las partes deberían hacer todo lo posible para evitarla. "Cada decisión que tomemos, cada paso que demos ahora con respecto a Rusia en lo militar, en lo político, en lo económico y en otros aspectos, tendrá un impacto en esa nueva arquitectura de seguridad", aseguró el portavoz.

El objetivo final de todo el mundo es lograr la paz y la seguridad, razón por la que Estambul busca "mantener abiertas nuestras líneas de comunicación" con Rusia e insiste en encontrar una solución de compromiso entre Moscú y Kiev, agregó.

En ese sentido, Kalin expresó la disposición de Turquía de organizar una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski. "Es solo a través de esa reunión de nivel estratégico que se puede establecer un acuerdo de paz, una paz permanente, un alto el fuego permanente", señaló.

No obstante, admitió que puede que no suceda pronto, ya que, según él, el mandatario ruso "cree que las posiciones para tener esta reunión a nivel de líderes no están lo suficientemente cerca todavía". "Putin piensa que quiere estar en una posición de fuerza cuando lo haga, y no parecer débil, debilitado por las pérdidas militares o por las sanciones económicas", señaló.