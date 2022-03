Critican a Boris Johnson por comparar la lucha de Ucrania contra los militares rusos con el Brexit

El primer ministro británico Boris Johnson causó la indignación de políticos europeos, al comparar el Brexit con la lucha de los ucranianos contra los soldados rusos en el marco de la operación militar especial de Moscú.

"Sé que el instinto de la gente [...] de Ucrania es elegir la libertad siempre", aseveró Johnson, citado por medios locales, durante la conferencia de primavera de los 'tories' en Blackpool (Reino Unido). El mandatario subrayó que cuando los británicos votaron por el Brexit, también "querían ser libres para hacer las cosas de otra manera y que este país pudiera gobernarse a sí mismo".

Sus declaraciones provocaron críticas por parte de varios políticos de la región. En particular, el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, escribió en su cuenta de Twitter que las afirmaciones de Johnson "ofenden a los ucranianos, a los británicos y al sentido común".

El miembro del Parlamento británico Tobias Ellwood expresó que la analogía "daña el nivel de la administración del Estado que [el Reino Unido] estaba empezando a exhibir".

Por su parte, el político Gavin Barwell también calificó la comparación de inadecuada. "Votar en un referéndum libre y justo no es en absoluto comparable con arriesgar la vida para defender a tu país de una invasión", señaló, quien agregó que los ucranianos también "luchan por la libertad de entrar en la UE", mientras los británicos querían abandonar la comunidad.

"Si fuera ucraniano, me sentiría insultado. Si fuera británico, me sentiría avergonzado. Como diplomático francés, no voy a comentar en Twitter", indicó a su vez el director político del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Philippe Errera.