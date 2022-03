El canciller turco: "Si hay paz, si hay un acuerdo, Putin y Zelenski definitivamente se reunirán"

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, afirmó este domingo en una entrevista para el periódico local Hürriyet que las delegaciones de Rusia y Ucrania acercaron sus posturas en las negociaciones y recalcó que Ankara está dispuesta a actuar como mediador en una posible reunión entre los líderes de los dos países.

"Hay una convergencia de las posturas de ambos lados sobre temas importantes y críticos", detalló el ministro turco, si bien precisó que algunas cuestiones de un posible acuerdo todavía "deben decidirse a nivel de los líderes". "Hay canales abiertos entre los líderes", agregó.

Por otra parte, no descartó una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en cuanto la situación lo permita. "Si hay paz, si hay un acuerdo, definitivamente se reunirán. No descartan esta posibilidad. No tienen una actitud negativa acerca de reunirse", reveló.

"Estaríamos felices de recibirlos en Turquía. Al fin y al cabo, lo que importa es que se reúnan. Sea en Turquía o sea en otro lugar. Es importante para nosotros que las dos partes se reúnan", recalcó Cavusoglu. De acuerdo con el canciller turco, una reunión de este tipo podría celebrarse a manera de un encuentro trilateral con la mediación de Ankara.

El pasado 10 de marzo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, su homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba, y el canciller turco, Mevlut Cavusoglu, mantuvieron una reunión al margen del Foro Diplomático de Antalya por iniciativa de la parte turca. Este miércoles, los cancilleres ruso y turco se reunieron también en Moscú donde abordaron, entre otras cuestiones, la situación en Ucrania.

Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y expresó que la suspensión de la operación militar rusa en Ucrania es posible solo en el caso de que Kiev cese las hostilidades y cumpla con las exigencias de Moscú.

En este contexto, Putin subrayó que Rusia está dispuesta a dialogar con las autoridades ucranianas y con los socios extranjeros a fin de resolver el conflicto.

