Zelenski insta a Occidente a "ser valiente" y decirle a Ucrania que no entrará en la OTAN

El conflicto entre Ucrania y Rusia podría haberse evitado si la OTAN hubiera aceptado a Kiev como uno más de sus miembros, dijo el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en una entrevista con la CNN.

"Si fuéramos miembros de la OTAN, no habría comenzado una guerra. Me gustaría recibir garantías de seguridad para mi país", dijo Zelenski, reiterando sus llamamientos al bloque militar para que acepte a su país.

"Si los países miembros de la OTAN están dispuestos a vernos en la alianza, háganlo de inmediato", instó. "Pero si no están preparados para salvar las vidas de la gente, si solamente quieren vernos vivir entre dos mundos, si quieren vernos en esta posición ambigua, cuando no entendemos si pueden aceptarnos o no, no pueden ponernos en esta situación, no pueden obligarnos a estar en este limbo", afirmó el mandatario.

Si bien el bloque militar ha reconocido públicamente a Ucrania como un "socio especial", su postura en privado ha sido bastante diferente, señaló Zelenski.

"No serán miembro de la OTAN"

"Todos en Occidente me dijeron que no tenemos ninguna posibilidad de ser miembro de la OTAN ni de la Unión Europea", comentó, por lo que pidió a Occidente "ser valiente y decirle directamente al pueblo ucraniano que lo no aceptará como miembro" de la Alianza Atlántica.

"Solicité en persona que dijeran directamente que nos aceptarán en la OTAN dentro uno, dos o cinco años, o que nos digan claramente que no. Y la respuesta fue muy clara: 'no serán miembro de la OTAN'. Pero públicamente nos dicen que las puertas permanecerán abiertas", agregó el presidente ucraniano.

La expansión hacia el este de la OTAN y la determinación de Ucrania de formar parte del bloque militar figuran entre las principales preocupaciones de seguridad expresadas reiteradamente por Rusia. Sin embargo, la Alianza Atlántica se ha negado a discutir este asunto con Moscú, argumentando que el país euroasiático no tiene voz en lo referente a las aspiraciones de otras naciones de unirse al bloque.