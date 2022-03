El primer ministro de Pakistán asegura que su país "no se inclinará" ante las presiones de Occidente sobre las relaciones con Moscú

El primer ministro paquistaní, Imran Khan, aseguró el pasado domingo que había dicho "rotundamente no" a un enviado de la Unión Europea que buscaba el apoyo de Islamabad contra Moscú por su operativo militar en Ucrania, agregando que los países occidentales "rompieron el protocolo al hacer la petición".

Al mismo tiempo, elogió a la India por tener una "política exterior independiente", favorable a su propia nación. Afirmó que, al igual que su país vecino –que sigue importando petróleo de Rusia a pesar de las sanciones de EE.UU. y de ser un aliado de Washington–, su política exterior favorecerá al pueblo paquistaní.

"No me he inclinado ante nadie y tampoco dejaré que mi nación se incline", declaró el jefe de Gobierno durante una reunión pública, citado por The Express Tribune. "Durante estos tres años y medio solo hemos intentado ayudar a Pakistán a prosperar", afirmó, refiriéndose su partido gobernante, Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI).

Asimismo, subrayó que su país no ganaría nada de aceptar la petición de la UE. "Nos convertimos en parte de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo en Afganistán y perdimos 80.000 personas y 100.000 millones de dólares", recordó.

Las declaraciones de Khan se produjeron mientras que se enfrenta a una moción de censura, después de perder la mayoría parlamentaria. El primer ministro regañó al líder de la oposición en la Asamblea Nacional, Shehbaz Sharif, al que acusó de sacar "brillo a las botas cuando veía a un hombre blanco con traje".