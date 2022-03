Moscú califica de "mentira" las declaraciones sobre la ausencia de corredores humanitarios desde Ucrania

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, calificó de "mentira" las declaraciones sobre la ausencia de corredores humanitarios desde el territorio ucraniano.

"Se están organizando corredores humanitarios. Y todas las acusaciones de que las ciudades están cercadas y no se deja salir a nadie son una absoluta mentira", declaró este lunes. "Hay corredores humanitarios y los proporcionan nuestros militares, pero la gente no los utiliza porque los mismos nacionalistas no les dejan acceder", agregó.

Asimismo, el Kremlin instó a los organismos internacionales a que presionen a las autoridades ucranianas para que exijan a los nacionalistas que no se escondan detrás de la población como escudos humanos.