Zelenski compara la operación militar rusa en Ucrania con el Holocausto ante los diputados israelíes y recibe críticas por distorsionar la historia

En particular, varios políticos del país hebreo señalaron que no se puede equiparar "una guerra normal, por difícil que sea, y el exterminio de millones" y recordaron que entre los perpetradores del genocidio estaban los colaboracionistas ucranianos.

Varios legisladores israelíes han criticado las palabras del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, quien comparó este domingo los sufrimientos de los ucranianos durante el operativo militar ruso con el Holocausto.

Hablando por videoconferencia ante los ministros y diputados del Knéset, el mandatario definió el conflicto actual entre Ucrania y Rusia como la "guerra por nuestra supervivencia", y evocó la "solución final del problema judío", tal y como los nazis llamaban la política de genocidio contra los judíos.

"Escuchen lo que suena ahora en Moscú. Escuchen como se dicen de nuevo estas palabras: 'Solución final'. Pero ya en relación, por así decirlo, con nosotros, con el 'problema ucraniano'", dijo Zelenski.

"Estamos en diferentes países y en condiciones completamente diferentes. Pero la amenaza es la misma tanto para nosotros como para ustedes, la destrucción total del pueblo, el estado, la cultura. E incluso de los nombres: Ucrania, Israel", afirmó el presidente ucraniano.

"Es una completa distorsión de la historia"

En respuesta, varios políticos israelíes rechazaron la comparación. The Times of Israel cita al ministro de Comunicaciones de Israel, Yoaz Hendel, quien la tachó de "indignante" y señaló: "Admiro al presidente de Ucrania y apoyo al pueblo ucraniano de corazón y obra, pero la terrible historia del Holocausto no se puede reescribir".

Por su parte, el diputado del Knéset Yuval Steinitz afirmó que las declaraciones de Zelenski "limitan con el rechazo del Holocausto". "La guerra siempre es algo terrible, […] pero toda comparación entre una guerra normal, por difícil que sea, y el exterminio de millones de judíos en cámaras de gas en el marco de la solución final es una completa distorsión de la historia", indicó.

Por otra parte, algunos políticos indicaron que los colaboracionistas ucranianos eran entre los perpetradores del genocidio contra los judíos durante la II Guerra Mundial.

"No entiendo ucraniano, pero si la traducción que escuché es precisa, Zelenski nos pidió que tratáramos a los ucranianos de la misma manera que nos trataron a nosotros hace 80 años. Lo siento, pero creo que tendremos que rechazar su solicitud. Después de todo, somos una nación moral. Una luz entre las naciones", dijo otro parlamentario, el sionista religioso Simcha Rotman. Por su parte, su partidario, Bezalel Smotrich, acusó al presidente de Ucrania de tratar de "reescribir la historia y borrar la participación del pueblo ucraniano en el exterminio de los judíos".

"En su lugar, criticaríamos a todos de la misma manera"

No obstante, varios políticos llamaron a centrarse en el núcleo del discurso de Zelenski y no prestar atención a la comparación. Así, el ministro de la Diáspora, Nachman Shai, afirmó que "las palabras de Zelenski atraviesan el corazón" y prometió "seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance" para asegurar asilo a los refugiados de Ucrania.

A su vez, el parlamentario Eitan Ginzburg señaló: "Creo que, en este tipo de situaciones, no debemos juzgar a Zelenski. Está en medio de una situación única. Si estuviéramos en su lugar, criticaríamos a todos de la misma manera".