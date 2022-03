Rusia prohíbe Instagram y Facebook en su territorio

Un tribunal de Moscú reconoció este lunes las actividades de las redes sociales Instagram y Facebook, propiedad de la compañía Meta Platforms, como extremistas y prohibió su uso en el territorio ruso.

La jueza anunció que las peticiones de la Fiscalía General de Rusia de "prohibir las actividades" de la empresa se dan por satisfechas y el veredicto entra en vigor de inmediato.

La prohibición no se extiende a WhatsApp, también propiedad de Meta, ni ciudadanos u organizaciones serán acusados de extremismo por usar Facebook e Instagram. "El uso de los productos de Meta por parte de personas físicas y jurídicas no debe considerarse como participación en actividades extremistas", declaró un portavoz de la Fiscalía, subrayando que los usuarios no serán penalizados "por usar los servicios de Meta".

Asimismo, el dictamen prohíbe a Meta tener sucursales y llevar a cabo negocios en territorio ruso. La Fiscalía General y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) consideran que las actividades de la compañía están dirigidas contra el país y sus Fuerzas Armadas.

El pasado 11 de marzo, el Servicio Federal para la Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y de los Medios de Comunicación ruso (Roskomnadzor) anunció que restringirá el acceso a Instagram en el país.

La decisión se tomó a petición de la Fiscalía General de Rusia y se debe a que en esa red social se distribuyen materiales que "contienen llamados a cometer actos violentos contra ciudadanos de Rusia, incluido contra el personal militar".

Previamente, la Fiscalía recordó que el portavoz de Meta, Andy Stone, confirmó que la compañía temporalmente permitirá en Facebook e Instagram publicaciones que contienen llamamientos a la violencia contra el Gobierno de Rusia y contra las tropas rusas que participan en el operativo militar en Ucrania.

El pasado 4 de marzo, Rusia también bloquó el acceso a Facebook en su territorio, alegando como motivo la discriminación hacia medios de comunicación rusos por parte de esa plataforma. En particular, la red social cerró el acceso a medios como Zvezda, RIA Novosti, Sputnik y RT.