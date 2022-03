"Serbia es un país libre y militarmente neutral": El presidente Aleksandar Vucic reitera que su país no debe entrar en la OTAN

Serbia no debe entrar en la OTAN, reiteró este lunes el presidente serbio, Aleksandar Vucic, durante un discurso en la ciudad de Kikinda, en el marco de su campaña electoral. "Serbia es un país libre y militarmente neutral, y quiere defender su propia tierra y su propio cielo", dijo el mandatario.

Además, Vucic manifestó que Serbia tiene que desarrollarse, pensar en su economía, los sueldos y las jubilaciones.

En medio de los recientes acontecimientos en Ucrania, no es la primera vez que Vucic se pronuncia respecto a este tema y menciona los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. "¿Pero saben lo que no está claro para la gente de Serbia? ¿Cómo es que ustedes, los de la UE y los de Occidente, que hoy nos están lavando el cerebro, no se acordaron de lo ocurrido en 1999?", preguntó el presidente, al destacar que ahora los medios occidentales muestran "cochecitos sin niños" en Ucrania, algo que no hicieron durante el bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia, en 1999.

Esos dos meses y medio de ataques aéreos incesantes costaron la vida de más de 2.000 civiles, entre ellos 88 niños, y dejaron 6.000 heridos.

