Llamamientos a ejercer venganza sobre civiles rusos y castrar a prisioneros dañan la imagen de Ucrania, dice el asesor del presidente ucraniano

Los militares ucranianos no deben sobrepasar los límites pautados por el Convenio de Ginebra, que "permite destruir al enemigo en el campo de batalla", pero no llamar a vengarse con "civiles, niños, prisioneros", sostuvo Alexéi Arestóvich.

Alexéi Arestóvich, asesor del presidente ucraniano, declaró este lunes que los llamamientos a matar niños o a castrar prisioneros rusos dañan "nuestra imagen y nuestra esencia de Ejército europeo, de un país europeo".

En un video que publicó en su cuenta de Facebook, manifestó que "cualesquiera que sean las atrocidades que el adversario cometa, cualquiera que sea el deseo de venganza", los militares ucranianos no deben ir más allá del Convenio de Ginebra, que "permite destruir al enemigo en el campo de batalla, pero no permite escarnecer a prisioneros y, mucho menos, hacer llamamientos a favor de vengarse atentando contra civiles, niños, prisioneros, etcétera". Actuar de esta manera, agregó, es "actuar contra las leyes del honor militar y humano".

Arestóvich hizo hincapié en que las fuerzas ucranianas tienen que proteger a los "prisioneros como a sus propios soldados". "Sigamos siendo un Ejército europeo y un país europeo", concluyó.

Al mismo tiempo, el asesor presidencial destacó que llamamientos de ese tipo violan también la legislación ucraniana e internacional.

Las declaraciones de Arestóvich se producen poco después que Guennadi Druzenko, fundador y comandante de una unidad médica voluntaria ucraniana, afirmara el pasado domingo que había dado a los empleados de los hospitales móviles instrucciones de castrar a los soldados rusos capturados. "Les di a mis médicos [...] una orden muy estricta de castrar a todos los hombres, porque son cucarachas y no seres humanos", dijo sin más el también abogado constitucional –que se convirtió en médico voluntario de primera línea–, durante una transmisión en directo del canal Ukraina 24. Más tarde, sin embargo, aseguró en su cuenta de Facebook que "el primer hospital móvil no está castrando a nadie ni lo va a hacer". "Era una emoción. Me disculpo por ello", añadió.

De manera similar, Fakhrudin Sharafmal, presentador del canal 24, hizo la semana pasada un llamamiento a favor de la exterminación de niños rusos, para lo cual invocó la doctrina de la 'solución final' del nazi Adolf Eichmann, considerado como 'arquitecto' del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

