Una ola de homicidios con fines rituales asola a Nigeria: ¿por qué los jóvenes locales creen que los órganos humanos son un buen augurio de riqueza?

En los últimos meses, Nigeria ha adquirido rápidamente notoriedad en los medios internacionales por la ola de brutales asesinatos rituales que asola al sur del país, donde grupos de sospechosos secuestran a sus víctimas para obtener partes de sus cuerpos y con ellos hacer hechizos, amuletos o incluso pociones.

La última de esas atrocidades fue el asesinato de Oluwabamise Ayankole, de 22 años, que fue secuestrada después de subir a un autobús de transporte público en el estado de Lagos. Posteriormente fue asesinada y le extrajeron partes del cuerpo, lo que, según las autoridades, confirmó la sospecha de que el homicidio se ejecutó para un ritual.

La gota que colmó el vaso fue un caso ocurrido en el estado de Ogun, donde cuatro jóvenes, entre los 17 y 20 años, intentaron cocinar en un caldero la cabeza de Sofiat Okeowo (Sofiyah, en algunos medios), de 19 años. Después de su detención, los asesinos dijeron que habían estado preparando durante 15 días un ritual para obtener dinero. Según relataron, querían ganar mucho para conducir coches exóticos y vivir en apartamentos de lujo.

Soliu Majekodunmi, de 19 años y novio de la víctima, dijo que encontraron las instrucciones del ritual en Facebook (red social que está prohibida en territorio ruso; pertenece a la compañía Meta, calificada en Rusia como organización extremista). En sus palabras, Majekodunmi simplemente escribió en la barra de búsqueda "cómo hacer un ritual de dinero" y recibió una respuesta inmediata: se necesitaban tres huevos de paloma, algunos otros ingredientes baratos y, sobre todo, el cráneo de una mujer. El hombre llamó a Okeowo, y cuando ésta llegó, él y sus conocidos la atacaron y la decapitaron.

Los 'Yahoo-boys'

La más moderna versión de los rituales en Nigeria se conoce como 'Yahoo plus' y sus adeptos se autodenominan 'Yahoo-boys'. Ya no forman parte del bajo mundo criminal, sino que se han vindulado a una subcultura juvenil omnipresente, estrechamente ligada al ciberfraude, a la que muchos sueñan con unirse desde el colegio. Los adolescentes no tienen que buscar mucho para encontrar modelos a seguir: a los 'Yahoo-boys' más exitosos les gusta presumir en redes sociales de sus lujosas vidas, sus fastuosas fiestas y sus caros vehículos.

Hay muchas variantes y leyendas sobre cómo funcionan los rituales para ganar dinero, especialmente entre los 'Yahoo-boys'. En una de ellas se cree que un espíritu le lleva el dinero al ritualista después de haber realizado los sacrificios necesarios con partes humanas. Hay otro tipo de ritual que es realizado para llevar a cabo ciberfraudes con éxito. Si se ejecuta apropiadamente, se cree que la víctima, normalmente un extranjero, obedecerá todo lo que le diga el ritualista, incluso el suministro de millones de dólares.

Aparte de los 'Yahoo-boys', hay informes sobre una clientela organizada para los asesinatos rituales. Según esa versión, no todos los que ejecutan estos homicidios utilizan directamente las partes humanas, sino que trabajan para personas poderosas que las compran. Medios locales afirman que existen mercados de partes humanas en algunas zonas del país, especialmente en Lagos.

Las investigaciones afirman que muchas personas que buscan poder y riqueza, como políticos y empresarios, utilizan partes humanas como amuletos para la buena fortuna y para fortalecerse contra sus enemigos. A menudo, esas partes son requeridas por hierbateros para hacer sacrificios que supuestamente les otorgan poder, riqueza o incluso salud. La popularidad de estas creencias ha llegado a tal punto que incluso cuestionar la existencia de poderes sobrenaturales se considera un tabú en gran parte de la sociedad nigeriana.

Cuando la realidad supera la ficción

Se especula que la mayoría de las personas que han desaparecido en los últimos años en Nigeria suelen ser víctimas de asesinatos relacionados con rituales. Según los expertos, el incremento de esta tendencia en el país africano se debe a un sistema de crianza pobre y al afán de dinero rápido. Otros, en cambio, culpan a la influencia del cine y la popularidad de las películas sobre rituales.

Algunos nigerianos han expresado que los rituales sobre dinero en las cintas de Nollywood han influido negativamente en la juventud. Así, el Gobierno Federal de ha ordenado a los cineastas que eliminen de sus películas todo contenido relacionado con tales prácticas.

"Muchos han culpado a Nollywood por presentar rituales de dinero en algunas de sus películas, diciendo que esto ha influido negativamente en la juventud vulnerable. Para mitigar esa situación, he ordenado a la Junta Nacional de Censores de Cine y Vídeo […] que tengan en cuenta esta cuestión a la hora de desempeñar su función de censurar y clasificar las películas y videos", anunció recientemente el ministro de Información y Cultura nigeriano, Lai Mohammed.

Por otra parte, Dafe Bright, oficial de Relaciones Públicas del Comando de la Policía del estado de Delta, considera que la causa principal de esta tendencia creciente es la "mala crianza" de los hijos y la necesidad de ganar dinero rápido. "Los jóvenes no quieren volver a la escuela, y los que van prefieren usar su dinero para comprar resultados. El hambre de dinero rápido es en parte causa de esta tendencia, pero el 80 % es debido a la mala crianza de los hijos", declaró el mes pasado a la BBC.

Al lamentar la interminable oleada de asesinatos rituales en Nigeria, Farooq Kperogi, profesor de periodismo en la Universidad Estatal de Kennesaw (Estados Unidos), afirmó que "la única solución" del problema radica en "liberar a los nigerianos de supersticiones estúpidas, atrasadas, improductivas y asesinas". Añadió que si los rituales del dinero fueran reales, las personas que los realizan "serían ricos y no dejarían que nadie conociera el secreto".