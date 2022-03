Putin anuncia que los pagos por el suministro de gas a Europa se harán en rublos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha ordenado este miércoles aceptar el pago del suministro de gas natural ruso a Europa solo en rublos.

"No tiene sentido suministrar nuestros productos a la UE y a Estados Unidos y cobrar en dólares y euros", declaró el mandatario durante una reunión con miembros del Gobierno ruso. "Por eso he decidido poner en marcha, lo antes posible, un conjunto de medidas […] para transferir el pago de nuestro gas natural suministrado a los llamados países no amigos en rublos rusos", afirmó.

Putin subrayó que se trata de abandonar el uso de "todas las monedas comprometidas". Señaló:

"En las últimas semanas, varios países occidentales han tomado decisiones ilegítimas para congelar los activos rusos. Occidente ha trazado realmente una línea bajo la credibilidad de sus monedas, borrando la confianza en ellas"

El mandatario añadió que tanto EE.UU. como la Unión Europea han incumplido en principio sus obligaciones con Rusia. "Y ahora todo el mundo sabe que las obligaciones en dólares y euros pueden no cumplirse", destacó.

Asimismo, aseguró que Rusia seguirá suministrando gas a otros Estados de acuerdo con los volúmenes y precios estipulados en contratos anteriores. "Me gustaría subrayar por separado que Rusia seguirá suministrando gas natural de acuerdo con los volúmenes, precios y los principios de fijación de precios establecidos en los contratos celebrados anteriormente", dijo.

Además, el presidente ruso apuntó que los consumidores extranjeros deberían poder realizar las operaciones necesarias después de que Rusia empiece recibir en rublos los pagos por el gas de los países no amigos. "Pido al Gobierno que dé la correspondiente directiva a Gazprom para que haga cambios en los contratos existentes. Al mismo tiempo, todos los consumidores extranjeros deben tener la oportunidad de realizar las transacciones necesarias", manifestó.

Tras las declaraciones de Putin, el precio del gas en Europa superó los 1.350 dólares por 1.000 metros cúbicos en las operaciones bursátiles del miércoles, de acuerdo con los datos de la bolsa londinense ICE. El precio de los futuros con suministro en abril en el mercado neerlandés TTF subió a 1.353 dólares por 1.000 metros cúbicos, o 118,75 euros por megavatio hora. En total, el precio del gas ha subido un 20 % desde el inicio de las operaciones.