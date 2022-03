Bolivia condiciona el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile a una "solución al tema marítimo"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo este miércoles que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile, rotas desde 1978, "solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente".

El mandatario hizo esta aclaración en el acto por el Día del Mar, que se conmemora el 23 de marzo de cada año, en el que se recuerda la fecha en la que Bolivia perdió su litoral y la Batalla de Calama de 1879, el primer enfrentamiento armado de la Guerra del Pacífico, donde murió el coronel boliviano Eduardo Abaroa, quien opuso resistencia junto a un grupo de civiles a las fuerzas chilenas.

Durante su discurso, Arce expresó que Chile es consciente de que "el encierro boliviano" es una de "sus faltas internacionales más graves" y que las acciones de 1879 están en la conciencia internacional.

Asimismo, se refirió al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en respuesta a una demanda boliviana, en 2018 concluyó que Chile no está obligado "jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico" para Bolivia.

Al respecto, comentó que el fallo de la CIJ, "lejos de las interpretaciones derrotistas, abre un nuevo escenario en el diálogo bilateral, en el que el ciclo de enfrentamiento se ha cerrado y se apertura una fase de acercamiento basado en la integración de los pueblos hermanados a través del diálogo, la cooperación y la complementariedad".

Insistió en que conforme a la conclusión de la CIJ, las dos naciones "pueden continuar su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar los asuntos relativos a la situación del enclaustramiento de Bolivia, solución que ambos han reconocido es una materia de interés mutuo".

"Con una verdadera voluntad de las partes, pueden ser emprendidas negociaciones significativas", enfatizó.

La intención

Las declaraciones de Arce se conocen luego del acercamiento que se ha dado entre La Paz y Santiago tras la llegada al poder del izquierdista Gabriel Boric en Chile.

El pasado 11 de marzo, Boric asumió la presidencia, en cuyo acto de toma de posesión estuvo presente Arce; y ambos mandatarios sostuvieron un encuentro.

Tras ese viaje a Chile, Arce dijo a la prensa boliviana que conversó con Boric sobre "el uso de las aguas internacionales" y "el tema marítimo".

El pasado 14 de marzo, Boric instó a Arce a retomar las relaciones diplomáticas interrumpidas desde hace más de 40 años; no obstante, aclaró que no modificará la posición chilena respecto al reclamo marítimo boliviano.

"Creo que es absurdo que dos países vecinos, con una historia común en América Latina, hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura", dijo Boric, al tiempo que añadió que: "Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país".