Zelenski pide a la OTAN "asistencia militar sin restricciones" para Ucrania

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha instado este jueves a la OTAN a proporcionar a Kiev apoyo militar ilimitado. El mandatario se pronunció a través por videoconferencia en la cumbre especial de la alianza celebrada en Bélgica, justo un mes después del inicio de la operación militar especial rusa.

"Para salvar a la gente y nuestras ciudades, Ucrania necesita asistencia militar sin restricciones. De la misma manera que Rusia está utilizando todo su arsenal sin restricciones contra nosotros", aseguró en su discurso.

Zelenski agradeció a los países occidentales por su asistencia durante el conflicto y aunque resaltó que el Ejército ucraniano lleva un mes resistiendo, se encuentra en "condiciones desiguales" y por tanto requiere de soporte militar. "Ucrania no tiene potentes armas antimisiles. Tiene aviones mucho más pequeños que Rusia", dijo.

En este sentido, y recordando una vez más que Ucrania no hace parte de la Alianza Atlántica, señaló que la organización está en la capacidad de proporcionarle el 1 % de todos sus tanques y aviones. "No podemos comprarlos así sin más. Ese suministro depende directamente de las decisiones de la OTAN, de su decisión política", continuó el mandatario, afirmando que hasta ahora no han recibido una "respuesta clara" a esa solicitud de ayuda.

El presidente ucraniano considera que la OTAN aún tiene que mostrar lo que puede hacer para salvar a la gente y ahora debe pensar en la seguridad de Europa. "Estoy seguro de que ya entienden que Rusia no tiene la intención de detenerse en Ucrania. No piensa y no quiere. Quiere ir más allá", advirtió Zelenski.

En esta misma jornada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, prometió que la alianza prestará "más apoyo" a Ucrania, precisando que le proporcionará equipos de defensa contra armas químicas, biológicas y nucleares, así como de ciberseguridad. Aseguró, además, que actualmente el país está recibiendo "importantes suministros militares, incluidos sistemas antitanque y de defensa aérea y drones".