El mexicano Donovan Carrillo abandona el Mundial de Patinaje Artístico en Francia porque sus patines nunca llegaron

El patinador mexicano Donovan Carrillo se retiró este jueves del Mundial de Patinaje Artístico de Montpellier (Francia) luego de comunicar en sus redes sociales que el equipaje con sus patines jamás había llegado a destino, motivando el abandono de la competición.

El deportista, de 22 años, les comunicó su decisión a las autoridades del certamen unas horas antes de que iniciara el campeonato. El martes, ya había advertido desde su cuenta de Instagram que todavía no contaba con este elemento fundamental para poder participar: "Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud".

Esta situación generó confusión en el público, después de que el Comité Olímpico de México comunicara erróneamente que Carrillo ya había recibido sus patines. "Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder", expresó la entidad en Twitter, con una publicación para disculparse.

Ofrecemos una disculpa por el tuit donde se informó que el equipaje de @DonovanDCarr había llegado y participaría en el Mundial de Patinaje Artístico. Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder. — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) March 24, 2022

La presentación del joven patinador estaba prevista para el jueves por la madrugada (hora de México), junto a otros 40 deportistas del denominado programa corto, que buscan clasificar al programa libre, a disputarse el 26 de marzo.

Así, la salida de Carrillo produjo una enorme decepción entre sus seguidores. "Me pone muy triste que haya tenido que retirarse por la situación de sus patines", dijo una cibernauta en redes sociales. "Aún así, estoy orgullosa de todo lo que ha logrado y sé que grandes momentos esperan por él", añadió.

La promesa del patinaje artístico de México

Este joven estaba causando gran admiración entre los aficionados del patinaje, sobre todo luego de su gran actuación del 10 de febrero en los Juegos de Invierno 2022. En efecto, fue el primer mexicano en llegar a la final de patinaje artístico. Además, de los cuatro representantes de ese país, fue el único en hacer su carrera en el territorio nacional.

Al respecto, el Comité Olímpico Internacional destacó que Carrillo está logrando una gran carrera pese a haber crecido en un país con pocas pistas de hielo profesionales. "La mayoría están en centros comerciales", decía el mexicano.

Tras su retirada, resta por ver en qué otros campeonatos podrá participar esta joven promesa del patinaje artístico.

