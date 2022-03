Rusia condena la aprobación en la ONU de la resolución "seudo humanitaria" y "politizada" sobre Ucrania, que fue impulsada por Occidente

Otra propuesta de resolución, presentada por Sudáfrica y copatrocinada por China, instaba a recurrir al discurso político y a la mediación entre las partes, pero a petición de Kiev no fue llevada a votación.

Moscú criticó fuertemente la aprobación en la ONU de una resolución impulsada por países occidentales sobre la situación humanitaria en Ucrania, y manifestó que se trata de una propuesta "seudo humanitaria" que no llevará a ninguna solución real del conflicto.

La polémica se desató porque ante la Asamblea General se presentaron dos diferentes proyectos de resolución, pero solo uno fue sometido a votación. El primero de ellos fue presentado por Francia y México, y avalado por Ucrania, mientras que el segundo fue planteado por Sudáfrica y copatrocinado por China.

La primera resolución, que salió adelante por 140 votos a favor, no solo habla de las consecuencias humanitarias del conflicto, sino que demanda específicamente al Gobierno ruso el cese de su incursión militar en Ucrania y la retirada de sus tropas.

Por el contrario, en la propuesta presentada por Sudáfrica no había ninguna indicación expresa sobre Rusia, y más bien se instaba a emplear el discurso político, las conversaciones, la mediación y otras medidas específicas destinadas a lograr una paz permanente. Ese proyecto de resolución hacía referencia a todas las partes y pedía el cese inmediato de las hostilidades como primer paso para mejorar la situación humanitaria.

La representante permanente de Sudáfrica en la ONU, Mathu Joyini, afirmó que la situación humanitaria debe ser la "prioridad inmediata" de la ONU. Asimismo, lamentó que en lugar de poner la crisis humanitaria y la respuesta a ella en el centro de las deliberaciones, "la división política en esta Asamblea sugiere que quizás, en la mente de algunas delegaciones, la respuesta humanitaria se subordina a los objetivos geopolíticos".

Sin embargo, por petición de Kiev, el proyecto sudafricano no fue llevado a votación. Serguéi Kislitsa, representante permanente de Ucrania ante la ONU, definió el documento propuesto por Sudáfrica como "una pintura fresca sobre la estructura podrida y mohosa de la Asamblea, pero no es una pintura sino la sangre de los niños, mujeres y defensores de Ucrania". Por ende, propuso no votar la resolución propuesta por la nación africana.

Lo sucedido fue condenado por Rusia, que calificó la sesión como "antirusa" y "politizada" dentro de un contexto supuestamente humanitario, y señaló que no llevará a ninguna solución real del conflicto.

"No creo que sea preciso entrar en debate sobre las razones por las que Rusia votó en contra del proyecto de resolución seudo humanitaria presentado por Ucrania y por los países occidentales. ¿Por qué seudo? Porque para sus autores solo era necesario que se condenara una vez más a Rusia y nos pusieran diversas etiquetas, para llevar a cabo una especie de recuento de aquellos que están dispuestos a sostener una interpretación unilateral de la situación", resaltó el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia.