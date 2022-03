Los británicos no tienen miedo de acoger a nacionalistas ucranianos, le asegura ministra del Interior del Reino Unido a dos bromistas rusos

Los bromistas rusos Vladímir Kuznetsov y Alekséi Stoliarov, más conocidos como 'Vován' y 'Lexus', se hicieron pasar de nuevo por el primer ministro ucraniano, Denís Shmygal, para así mantener una conversación telefónica con la ministra del Interior británica, Priti Patel, en la que discutieron sobre la acogida de nacionalistas ucranianos por parte del Reino Unido.

Durante la llamada, los humoristas le preguntaron a la ministra si las familias británicas están dispuestas a recibir a los nacionalistas ucranianos. En un principio, Patel afirmó que justo un día antes su Gobierno "lanzó un programa de apoyo financiero, para que la gente tenga interés en acoger a ucranianos". Entonces su interlocutor repitió la pregunta y aclaró: "No, me refiero a las personas que son consideradas nacionalistas, de las que Putin intenta crear una imagen temible para todo el mundo; seguidores de [el líder nacionalista Stepán] Bandera y neonazis". Ante ello, la ministra respondió que "sin dudas, no les tienen miedo. Se percibe muy bien que están dispuestos a apoyar".

Los bromistas aseguraron que la versión completa de la conversación se publicará próximamente.

Altos funcionarios del Reino Unido siguen cayendo en las celadas de ambos comediantes rusos. Esta semana, 'Vován' y 'Lexus' compartieron otra conversación en la que, haciéndose pasar de nuevo por Denís Shmygal, engañaron al ministro de Defensa británico, Ben Wallace.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa del Reino Unido solicitó a YouTube eliminar los videos que contienen la conversación telefónica que los humoristas rusos mantuvieron con Wallace.

"Esta desinformación busca socavar la capacidad de fabricación técnica de armamento especializado del Reino Unido y denigrar la reputación del país como socio líder de la OTAN, así como su contribución en materia de defensa", asegura el Ministerio. El comunicado británico también especifica que esto "tendrá un efecto perjudicial inmediato sobre la moral de las fuerzas ucranianas".