"Saltan de la sartén y caen en las brasas": un experto advierte contra el uso del bitcóin para protegerse de la inflación

Las inversiones en activos digitales como el bitcóin no deben usarse como forma de protección contra la inflación, afirmó el presidente de Euro Pacific Capital, Peter Schiff, en un debate con el comentarista financiero Steve Keen transmitido en YouTube este jueves.

"Obviamente, habrá algunas personas que especularán con las criptomonedas si sienten que necesitan una alternativa al dinero, pero lo único que están haciendo es salir de la sartén para caer en las brasas", señaló Schiff. "El problema con el dinero fiduciario es que no tiene un valor real porque [su valor] proviene de la confianza, y lo mismo ocurre con las criptomonedas: solo tiene valor porque la gente cree en ellas", explicó.

Además, señaló que esta situación ocurre en "todas las criptomonedas, incluido el bitcóin". "Si las personas son lo suficientemente tontas como para comprar bitcóines como una reserva de valor, como una cobertura contra la inflación, entonces están equivocados", aseveró Schiff.

El experto comentó que no descarta que en algún momento el precio del bitcóin alcance un nuevo máximo histórico; no obstante, considera que tanto el bitcóin como otras criptomonedas forman parte de una burbuja financiera. "No soy lo suficientemente inteligente como para saber qué tan grande será esta burbuja antes de que finalmente estalle", dijo Peter Schiff, añadiendo que es "lo suficientemente inteligente como para ver una burbuja".

Por su parte, el economista Steve Keen consideró que el bitcóin puede ser un instrumento muy eficaz para la especulación, ya que se puede dividir y vender de forma sencilla. Además, Keen cree que algunos gobiernos prohibirán la minería de criptomonedas debido al consumo de energía que comporta, tal como sugirió China.

"Cuando nos enfrentemos a una crisis energética, y lo haremos durante la próxima década, si continuamos usando combustibles fósiles, la forma más fácil para que los gobiernos reduzcan el consumo de energía es cerrar [la minería] de criptomonedas", dijo.

En diciembre del año pasado, Peter Schiff criticó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por utilizar dinero público para la adquisición de bitcóines; el país centroamericano utiliza esta moneda digital como la segunda de curso legal, junto con el dólar.