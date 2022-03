Conmoción en Chile por el asesinato de Matías Villarino, un joven de 21 años asesinado por unos vecinos tras confundirlo con un ladrón

Matías Villarino murió porque le confundieron con un ladrón. Tenía 21 años y un hijo de doce meses. El miércoles por la noche, junto a uno de sus íntimos amigos, celebraba su nuevo trabajo en una empresa eléctrica cuando intentaron asaltarlos en una plaza en la comuna de La Florida en Santiago, en Chile.

Un tipo salió armado de un vehículo y los dos jóvenes huyeron en direcciones distintas. El amigo de Matías se escondió debajo de un puente y él se echó a correr, mientras el auto de los asaltantes le perseguía.

En una imagen de una cámara de seguridad, que recogen algunos medios, se ve al chico intentando esconderse debajo de los autos y, al no conseguirlo, decide salta la verja de una casa. Segundos después aparece uno de los delincuentes buscándole.

La dueña de la vivienda se asustó cuando Matías entró en su propiedad y avisó por WhatsApp a sus vecinos, que llevaban meses organizados para hacer frente al incremento de la delincuencia.

"¿Cómo pudieron hacerle eso?"

Decidieron hacer "justicia" por su cuenta y no llamar a Carabineros. "Lo inmovilizaron, así que no pudo defenderse. También tenía un ojo morado. ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Cómo?", se preguntó Cecilia Walther, madre de la víctima, en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Cecilia describió a su hijo como "un estudiante ejemplar" que trabajó siempre a pesar de no necesitarlo, porque "su padre es empresario y tiene un buen pasar". "Pero a Matías no le gustaba la vida regalada (...) era honesto, sensible, muy humano y ayudaba a todo el mundo (...) ¡No era un delincuente!", exhortó.

Y continuó: "Ahora está muerto porque unos vecinos no pudieron comportarse como adultos. Qué les costaba llamar a Carabineros y esperar a que llegaran. Eran muchos, lo pudieron inmovilizar sin problemas. Pero no. Lo inmovilizaron con cinta de embalar y lo golpearon hasta matarlo".

Tras un pedido de la Fiscalía, el 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva de Manuel Quezada, Mauricio Meza, Jorge Torres y Geraldo Salas imputados como autores del homicidio.

"La libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, para la familia de la víctima y por riesgo de fuga", advierte el tribunal.

También detalla que Matías fue interceptado "por un grupo indeterminado de residentes del sector, entre ellos los cuatro imputados, quienes procedieron a agredirle en forma reiterada con golpes de pies y rodillazos, además de inmovilizarlo y aplastar su zona torácica, abdominal y cuello".

Esa acciones provocaron "el fallecimiento de la víctima, debido a un traumatismo cráneo encefálico y asfixia por compresión toraco abdominal, según protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal", concluye.

"Asesinato inaceptable"

En las redes sociales, los ciudadanos mostraron su indignación ante la brutalidad del crimen.

"Nada, nada justifica el actuar de los vecinos, nada justifica que le hayan arrrebatado la vida a Matías Villarino", comentó una usuaria.

"No fue un simple homicidio, fue un homicidio calificado, uno de los 'vecinos' lo asfixió con sus manos, mientas el resto lo sujetaba. A cada detalle que se revela, más aterrador resulta el crimen de Matías Villarino", dijo otra.

Uno escribió: "Es estremecedor pensar cuántas veces el joven asesinado en La Florida trató de hacer entender a la turba de que él no era un delincuente. Nadie lo escuchó. Lo mataron".

"Una 'detención ciudadana' no puede terminar en asesinato. ¡Nunca! No somos jueces y verdugos. Somos personas, no animales", afirmó una internauta.