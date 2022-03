"Mayoras" y "los nadies": las expresiones por las que atacan en redes sociales a Francia Márquez en Colombia (y hacen que la Academia se pronuncie)

La abogada afrodescendiente y activista medioambiental Francia Márquez Mina, compañera de fórmula del izquierdista Gustavo Petro para las elecciones presidenciales en Colombia, se ha convertido en objeto de ataques en las redes sociales por su supuesto mal uso del lenguaje.

La candidata, que viene de la agrupación social 'Soy porque somos', ofreció una entrevista al medio local Noticias Caracol, en la que —entre varias cuestiones— tuvo que explicar el origen de su movimiento político.

"Soy porque somos es una filosofía, una apuesta de vida que dice que yo soy, si usted es; que nosotros somos, si la naturaleza es. Es esa apuesta de vida, esa filosofía heredada de nuestros mayores y mayoras que fueron esclavizados, pero que siempre apostaron a la construcción colectiva, a vernos como sociedad en colectivo, a vernos como familia extensa, es esa apuesta de vida que hoy, los nadies y las nadies afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros, campesinos, juventudes, maestros, maestras, diversidades, hemos hecho un gran esfuerzo de articulación, en una apuesta común que fue ocupar la política, que fue ocupar el Estado", explicó Márquez.

Tras sus declaraciones, varios usuarios en Twitter comenzaron a criticar a la candidata por haber utilizado las palabras "mayoras" y "los nadies" e incluso pidieron, en esa misma plataforma, el pronunciamiento de la Real Academia Española (RAE).

"La forma «mayora» solo se registra en el diccionario académico como sustantivo femenino desusado, con el sentido de 'mujer del mayor' ('oficial de ciertas escalas')", respondió la RAE a uno de los usuarios que consultó, pero sin tomar en cuenta el contexto en que lo dijo.

Luego, en otra respuesta, la RAE explicó que la palabra "mayor", es de una sola terminación: "«hombre mayor», «mujer mayor»"; y cuando es utilizada como sustantivo para hacer referencia a un colectivo de personas, "se dice, simplemente, «los mayores»", como expresión que incluye "tanto a los ancianos como a las ancianas". Además, aclaró que para el caso del pronombre indefinido "nadie", solo existe esa forma y significa "ninguna persona".

¿Está mal dicho?

Las expresiones de Márquez durante la mencionada entrevista, más allá de la valoración de la RAE, no constituyen errores, pues forman parte de un contexto histórico, cultural y social de las comunidades más excluidas.

En el caso de "las mayoras", Márquez se refiere a un término ancestral con el que las comunidades originarias identifican a un conjunto de mujeres que los guían.



"Para su información, mayoras significa mujeres sabias, que tienen la autoridad ética y moral para guiar el rumbo de nuestros pueblos. Siento mucho que para ustedes el único lenguaje correcto sea el heredado de la colonia", señaló la candidata colombiana en Twitter, en respuesta a los señalamientos en su contra.

Sobre "los nadies", la Fundación del Español Urgente (FundéuRae), que es patrocinada por la Agencia Efe y la Real Academia Española, cuyo objetivo es "colaborar con el buen uso del español en los medios", explica que "tanto los nadie como los nadies son plurales adecuados para hacer referencia a las personas que parecen invisibles para la sociedad".

"En los medios de comunicación pueden verse frases como «Los 'nadie', víctimas de la xenofobia institucional», «Los nadies y sus sueños», «Nadie habla de los nadie» o «Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada»", añade FundéuRae.

Además, la fundación agrega que "aunque el Diccionario de la lengua española recoge la voz nadie exclusivamente como un pronombre, el diccionario de María Moliner registra esta palabra también como sustantivo, con el significado de 'persona insignificante, de poca importancia o de poco carácter".

Las reacciones

Uno de los simpatizantes de la candidatura del conservador Federico Gutiérrez, que se define como un "estratega digital y consultor político", comentó en Twitter que le había dolido la cabeza tras escuchar a Francia decir "mayores y mayoras".

Sin embargo, entre las respuestas que recibió, una usuaria le dijo: "En el Cauca [suroccidente de Colombia] se dice "Mayoras" desde antes del lenguaje inclusivo. Son las mujeres que tienen autoridad dentro de la comunidad, espero le haya pasado el dolor de cabeza".

A la polémica también reaccionó la senadora colombiana electa por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Aida Quilcue: "Mayoras y Mayores, palabras de gran significado para los pueblos milenarios. Expresan un gran respeto por las personas con sabiduría de la vida. No son palabras que se usan por moda lingüística. Pero es razonable que muchos no lo entiendan, pues el respeto es algo que no conocen", puntualizó.

Sobre el tema también se pronunció el senador colombiano Iván Cepeda, al señalar que quiénes se escandalizan sobre las declaraciones de Márquez, "desvergonzadamente usan el lenguaje para insultar, mentir e instigar a la violencia".

Otro usuario de la red social comentó: "Mayoras, una palabra que existía en el Pacífico antes del lenguaje inclusivo, al igual que matrona entre mi comunidad Caribe, hace referencia a las mujeres sabías y pensantes en nuestros pueblos ancestrales. La gente en el privilegio nunca lo va entender".

"Mayora es una palabra hermosa (tan bella como sumercé). No hay que ser usuario del 'lenguaje incluyente' para utilizarla. Su uso, de hecho, viene de mucho antes que el todes o el herman@s. A nuestras mayoras les debemos mucho y es hora de reivindicarlas", escribió otra usuaria de la red social.

La polémica también impulsó a la lideresa del norte del Cauca, Clemencia Carabalí, a explicar en un artículo los motivos por los que hablar de 'mayores y mayoras' "no es una cuestión accidental".