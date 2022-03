Biden dice que las tropas estadounidenses desplegadas en Polonia verán a los ucranianos en acción "cuando estén allí"

Posteriormente, un portavoz de Biden señaló que "el presidente ha dejado en claro que no vamos a enviar tropas estadounidenses a Ucrania y que no hay ningún cambio en esa posición".

Durante una visita de los miembros de la 82.ª División Aerotransportada de EE.UU desplegados en Polonia, el presidente Joe Biden expresó a soldados reunidos que podrán ver a los ucranianos en acción "cuando estén allí".

"El pueblo ucraniano tiene agallas y un espíritu inquebrantable. Estoy seguro de que ustedes lo han observado, y no me refiero solo a sus militares, a quienes hemos estado entrenando desde que Rusia entró en el sureste del país. Hablo también de los ciudadanos de a pie, miren cómo han respondido. Y ustedes lo van a ver cuando estén allí, no sé si han estado allí, van a ver a mujeres, jóvenes de pie en frente de un maldito tanque, diciendo: 'No me voy a ir. Me mantengo firme'", dijo.

La declaración levantó preocupaciones al poderse interpretar como que los efectivos se dirigirían al país eslavo. Sin embargo, la Casa Blanca precisó después que se trataba de una equivocación y que esta posibilidad no se contemplaba.

"El presidente ha dejado en claro que no vamos a enviar tropas estadounidenses a Ucrania, y que no hay ningún cambio en esa posición", señaló un portavoz de Biden a The New York Post.